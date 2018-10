Vavel informa: Lito Vidigal de saída do Belenenses

Lito Vidigal está de saída do comando técnico do Belenenses, deixando a formação do Restelo na sexta posição da Liga NOS, com 36 pontos e a manutenção assegurada. O treinador angolano sai em divergência indisfarçável com o presidente da SAB belenense, Rui Pedro Soares.

A relação entre Lito Vidigal e Rui Pedro Soares há muito tinha sofrido um rombo: na início da presente temporada, uma divergência sobre a política de contratações fizera entornar o caldo entre treinador e presidente; o atrito permaneceu latente e, na ântecamara da 25ª jornada, voltou a emergir, insanavelmente.

As declarações de Rui Pedro Soares, aludindo à preferência controvérsia de marcar presença na Liga Europa (mesmo que tal pudesse custar uma hipotética descida à segunda divisão) foram a gota de água - Lito Vidigal insurgiu-se abertamente contra a opinião do presidente da SAD, caracterizando-a de demagógica, derrotista e desmotivadora.

A separação, sabe o Vavel Portugal, ficou ditada após essa conferência de imprensa de Lito Vidigal - após o empate contra o Estoril, por 2-2, técnico e presidente reuniram-se para reflectir sobre o tópico da discórdia mas a conversa, que atrasou o treinador belenense e o impediu de marcar, a horas, presença na conferência de análise ao jogo, apenas serviu para acicatar os ânimos e precipitar a imediata saída do angolano.