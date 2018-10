Um líder à espera de explodir: Richie Porte triunfa no 'Paris-Nice'

A prova francesa 'Paris-Nice' terminou no Domingo passado e em beleza terminou também para o ciclista australiano Richie Porte e sua respectiva formação, a Team Sky: o corredor de 30 anos arrebatou a competição triunfando na derradeira etapa, batendo os tempos da concorrência no contra-relógio com um tempo de 20 minutos e 23 segundos, 13 segundos mais rápido que Simon Spilak.

Com este triundo na prova de sete etapas, Richie Porte arrecadou pela segunda vez o título individual no 'Paris-Nice' - o australiano havia vencido a prova no ano de 2013. O ciclista da formação britânica voltou a provar o seu valor ao mais alto nível, demonstrando que as suas potencialidades poderão, no futuro, fazê-lo encabeçar a própria Team Sky.

Com Bradley Wiggins na calha para abandonar definitivamente a equipa (a sua estadia na Sky tem sido pautada por constantes rumores de insatisfação por parte do ciclista), Porte estará na linha da frente para uma futura/hipotética sucessão de Chris Froome, vencedor do Tour 2013. O australiano já provou ser um atleta completo, apto a desempenhar, com elevado rendimento, todas as vertentes da modalidade - alta montanha, terreno plano e contra-relógio.

«Preparado para ser líder» no Giro

Famoso pelas suas inabaláveis prestações ao serviço dos seus chefes-de-fila, principalmente no famigerado Tour de France, Richie Porte tem a reputação de nunca quebrar, apresentando-se sólido e consistente mesmo na montanha mais íngreme e longa - foi figura de destaque no ataque de Chris Froome à conquista da prova francesa em 2013, protegendo o seu líder dos ataques adversários em plena montanha impiedosa.

Richie Porte é, pelo seu currículo e talento, um líder à espera de explodir, ou, como quem diz, à espera de uma oportunidade para tomar as rédeas da representação da Sky nas grandes provas do ciclismo mundial, como o Giro, a Vuelta ou o Tour. Prova disso é a sua actual classificação no ranking UCI: primeiro classificado, com 198 pontos (após triunfo do Domingo passado).

«Sinto-me preparado para ser um líder», afirmou categoricamente o australiano, no rescaldo do 'Paris-Nice', dizendo-se totalmente preparado para ser o chefe-de-fila da Team Sky no Giro italiano que antecede o Tour. Com um colectivo forte, a Sky irá lutar pela geral individual e Porte poderá almejar atingir o ponto mais alto da sua carreira.

Rui Costa termina 'Paris-Nice' em quarto lugar

O excelente terceiro lugar no contra-relógio final valeu ao luso Rui Costa, da italiana Lampre-Merida, o quarto lugar na geral individual do 'Paris-Nice'; o ciclista português esteve perto de entar para o pódio da prova, tendo ficado a trinta segundos do vencedor, Richie Porte.