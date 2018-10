GP da Alemanha cancelado

A corrida alemã estava prevista para 17 a 19 de Julho e inicialmente esteve marcada a ronda para Nurbürgring, mas como o circuito foi comprado recentemente e o novo dono não se entendeu com Ecclestone, surgiu a hipótese da corrida se realizar em Hockenheimring.

Georg Seiler, administrador do circuito alemão, afirmou que «não temos mais esperanças que a Fórmula 1 se realize aqui. Fizemos tudo o que pudemos nos últimos anos para fazer os fãs felizes», em declarações ao jornal alemão Bild.

Pelas notícias vindas a público nos últimos dias, a corrida não se realizará em Hockenheim porque não existe muito tempo para organizar o GP e não seria possível vender os bilhetes a tempo da ronda alemã. Lembramos que em 2014 o GP da Alemanha se realizou no mesmo circuito e estiveram apenas 52.000 pessoas nas bancadas do recinto, sendo um dos piores resultados do ano.

Para já, e assim se deve manter, o calendário da F1 está reduzido a 19 corridas e não deverá haver nenhuma ronda para substituir o GP da Alemanha.