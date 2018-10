Belenenses: Jorge Simão sucede a Lito Vidigal

Consumada a saída de Lito Vidigal do cargo de treinador do Belenenses, a direcção belenense escolheu já o sucessor do técnico angolano: Jorge Simão, de 38 anos, foi o escolhido para tomar as rédeas do comando técnico do Restelo.

O antigo treinador-adjunto do holandês Mitchel Van der Gaag e do português Marco Paulo (nas temporadas 2012/2013 e 2013/2014) irá assim regressar a uma casa que bem conhece, abandonando o cargo de treinador do Mafra, equipa que milita no Campeonato Nacional de Séniores.

A contratação do treinador natural da Pampilhosa da Serra foi confirmada pela SAD do Belenenses, através do acessor do organismo, Nuno Almeida.