Plantel do Beira-Mar não treina devido a salários em atraso

O plantel do Beira-Mar, que actualmente ocupa o 14º posto da II Liga, com 45 pontos, recusou-se a treinar esta Terça-feira. Em causa está a falta de pagamento do salários aos jogadores, algo que já se arrasta há três meses.

Os jogadores já estão a discutir as medidas que deverão ser tomadas, juntamente com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Era esperada uma garantia da SAD até ao dia de ontem(terça-feira), em relação ao pagamento dos salários em atraso. Se o clube não pagar aos jogadores, estes admitem não jogar até que a situação fique resolvida.

A formação aurinegra tentou acionar o fundo de garantia salarial, junto do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, no entanto, este foi cancelado, devido ao compromisso da SAD.