Sporting já foi contactado: Valência persegue William Carvalho

Ao que tudo indica, o Valência está interessado em William Carvalho. A imprensa espanhola tem vindo a insistir sobre este assunto já há alguns dias e parece que as negociações com o clube «che» poderão arrancar a qualquer momento. O clube, comprado por Peter Lim há poucos meses, considera que o jogador encaixa no perfil de atleta desejado pelos responsáveis do clube para a posição 6.

Nuno Espírito Santo quer contar com William de modo a completar o meio-campo «che», juntando o poderio defensivo de Wiliam Carvalho à técnica de André Gomes e ao ímpeto competitivo de Enzo Pérez. Recorde-se que o internacional português está blindado com um cláusula de 45 milhões de euros num contrato válido até Junho de 2018. Jorge Mendes poderá ser importante no desenvolvimento deste negócio, já que tem uma relação de proximidade com o empresário Peter Lim.

Causas e futuras consequências da sua saída

Não há dúvidas que o trinco é um enorme jogador. Tem apenas 22 anos e a tendência natural será para melhorar. A sua presença sem bola e qualidade técnica fazem dele um jogador apetecível. Os leões resgataram a totalidade do seu passe, e, com a crise financeira que se vive em Alvalade, é natural que o William possa ser transferido.

Caso esta saída se confirme no futuro próximo, poder-se-á tornar num problema táctico complicado de resolver. O jogador transformou-se num pêndulo importante na estrutura táctica leonina e não será fácilmente substituído. Os jogadores do Sporting estão habituados à sua presença em campo e a ausência de William Carvalho faz denotar as insuficiências do meio-campo dos Leões. Veremos qual será, também, a decisão do jogador - se se irá manter no clube onde se formou ou se irá optar por voos mais altos.