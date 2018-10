Barcelona confirma hegemonia espanhola na «Champions»

Exibição de Joe Hart foi sensacional

Apesar do golo sofrido na primeira parte por parte de Rakitic, num gesto técnico bastante vistoso, Joe Hart foi possivelmente o melhor jogador em campo. O guarda-redes internacional inglês terá feito a melhor exibição da época, senão uma das melhores de toda a sua correira, parando remates consecutivos e negando ao dominador Barcelona uma goleada europeia para não esquecer. Depois de viver um pertíodo conturbardo, pelo facto de cometer alguns erros infantis em certos jogos, os adeptos dos «Citizens» não poderão estar mais orgulhosos do dono da baliza da sua equipa - ontem, Hart impediu a goleada «culé».

Kun Aguero poderia ter aberto a eliminatória

O avançado argentino Kun Aguero, estrela-mor da equipa inglesa, poderia ter colocado o Manchester City numa melhor posição, caso tivesse concretizado o penalty sofrido sobre ele mesmo, aos 78'. Depois de no primeiro jogo da eliminatória ter colocado uma réstia de esperança na qualificação à próxima fase, pelo seu golo marcado, Sergio Aguero, punha fim às aspirações inglesas, após de ter desperdiçado a oportunidade de concretizar o penalty - o alemão Ter-Stegen opôs-se com eficácia ao pequeno génio argentino.

Messi roubou o espectáculo

Os homens liderados por Manuel Pellegrini, apesar de não terem sido suficientemente perigosos, realizaram uma grande segunda parte, tornando-se nada mais, nada menos que um esforço inglório. Messi liderou a talentosa armada «culé» e com passes teleguiados foi rasgando o sector defensivo dos ingleses, deixando água na boca dos espectadores presentes em Camp Nou - Pep Guardiola esteve entre as celebridades do mundo do futebol e viu Messi descobrir Rakitic com um mágico passe diagonal que resultou no 1-0.

A equipa catalã, após este jogo, carimbou a passagem à próxima fase, juntando-se aos espanhóis Atlético de Madrid e Real Madrid e ainda à Juventus, FC Porto, Bayern Munique, PSG e ao AS Mónaco, equipa orientada pelo português, Leonardo Jardim.