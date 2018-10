Joe «Brave Hart» foi muralha à prova de humilhação

Apesar do Manchester City ter acabado por cair aos pés do poderoso Barcelona, um dos grandes heróis do duelo entre ingleses e espanhóis foi mesmo o guarda-redes da equipa derrotada, o bravo Joe Hart, protagonista de duas tremendas exibições - como se não bastasse a defesa crucial que impediu Messi de concretizar, de grande penalidade, o 1-3 na primeira mão, Hart desencantou os avançados catalães, executando uma dezena de defesas espectaculares na segunda ronda do duelo.

Ontem, perante um Camp Nou sedento de golos, Joe Hart ascendeu à qualidade de muralha e defendeu praticamente tudo o que havia para defender - apenas Rakitic foi capaz de desfeitear o «keeper» inglês, com um chapéu fulminante servido de bandeja por um passe salpicado de magia alviceleste de Messi. De resto, Hart fechou os caminhos das redes dos «Citizens» e frustou as tentativas de golo de Jordi Alba, Messi, Luis Suárez e Neymar.

Enquanto o Barcelona dominava e subjugava o Manchester City, através das jogadas imprevisíveis de Messi e dos seus passes meticulosos, Joe Hart sustia o ímpeto avassalador «blaugrana»: dez defesas realizadas sob pressão ofensiva imparável tornaram Hart no herói da partida de Camp Nou e tal exibição foi, de facto, a diferença entre a derrota do Manchester City e a total humilhação da turma de Pellegrini.

Na retina ficaram as excelentes e arrojadas manchas feitas pelo internacional inglês, impedindo Messi de marcar em duas ocasiões de flagrante perigo de golo. Numa partida em que ficou mais que provada a superioridade do Barcelona sobre o actual campeão da Premier League, Hart foi a muralha que tornou o City à prova de uma humilhação que aparentava ser certa - valeu aos «Citizens» a categoria de Joe «Brave Hart», tanto na primeira como na segunda mão da eliminatória.