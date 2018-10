Cinco novidades na convocatória de Portugal

O guarda-redes Ventura, os defesas Antunes, Eliseu e Fábio Coentrão e o ponta-de-lança veterano Hugo Almeida são as cinco novidades nos convocados de Fernando Santos para o encontro com a Sérvia para a qualificação do Europeu de 2016, está agendado para dia 29 de Março, no Estádio da Luz às 19h45. Da convocatória anterior saíram Beto, Raphael Guerreiro, Adrien Silva, Tiago Gomes e Hélder Postiga.

O Seleccionador Nacional de Portugal, Fernando Santos, fez saber ainda que no dia 30 de Março irá anunciar mais dez ou onze jogadores que vão fazer parte do lote, para o encontro amigável com Cabo Verde, a disputar no dia seguinte.

Lista de Convocados para o jogo com a Sérvia:

Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting), Ventura (Belenenses) e Anthony Lopes (O.Lyon)

Defesas: Bosingwa (Trabzonspor), Bruno Alves (Fenerbahçe), Antunes (Dínamo Kiev), Cédric (Sporting), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão e Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Monaco) e José Fonte (Southampton)

Médios: João Mário e William Carvalho (Sporting), André Gomes (Valência), Tiago (Atlético Madrid) e João Moutinho (Monaco)

Avançados: Éder (SC Braga), Danny (Zenit), Hugo Almeida (Kuban Krasnodar), Nani (Sporting), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Quaresma (FC Porto) e Vieirinha (Wolfsburgo)