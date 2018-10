Sorteio da UEFA Liga dos Campeões

11:44. As partidas dos quartos-de-final da Liga dos Campeões serão jogadas no dia 14 de Abril de 2015.

11:37. A Juventus irá encontrar-se com o Mónaco de Leonardo Jardim, treinador que se estreia nesta fase da Liga dos Campeões.

11:30. O Barcelona irá digladiar-se contra o PSG, num confronto que tem história: as duas equipas já se defrontaram por 7 ocasiões e as duas últimas foram na presente temporada, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

11:23. O FC Porto irá ter uma tarefa monstruosa: terá de defrontar o campeão da Bundesliga e um dos grandes favoritos à conquista da prova. Será um duelo entre treinadores espanhóis: Pep Guardiola contra Julen Lopetegui. Relembremos que Porto e Bayern defrontaram-se na final da rova em 1987, 2-1 venceram os portistas.

11:19. Grande «derby» entre Atlético Madrid e Real Madrid, uma reedição do duelo do final da Liga dos Campeões 2013/2014. O Barcelona irá defrontar o campeão francês PSG, onde militam estrelas como Zlatan Ibrahimovic, David Luiz e Thiago Silva.

Paris Saint-Germain Barcelona Atlético Madrid Real Madrid FC Porto Bayern Munique Juventus Mónaco

11:14. Juventus x Mónaco é o quarto e último jogo a ser sorteado, Leonardo Jardim irá encontrar o campeão italiano «bianconeri».

11:13. FC Porto x Bayern Munique é o terceiro jogo, a equipa lusa encontrará o campeão alemão.

11:12. Atlético Madrid x Real Madrid é o segundo jogo a ser sorteado, campeão actual da prova contra vice-campeão, grande «derby» em perspectiva.

11:11. PSG x Barcelona é o primeiro jogo a ser sorteado.

11:10. Dois treinadores portugueses estão ainda em prova nas competições europeias: Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, comandou os monegascos na eliminação do Arsenal; André Villas-Boas, técnico do Zenit, eliminou os italianos do Torino na ronda passada.

11:05. O FC Porto é a única equipa portuguesa ainda em prova na Europa: a formação lusa venceu o Basileia nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e voltará aos palcos dos quartos-de-final da prova milionária. O FC Porto qualificou-se com um resultado agregado de 5-1.

10:50. Barcelona, PSG, Monaco, Bayern Munique, Juventus, FC Porto, Atlético Madrid e Real Madrid serão as equipas que estarão no sorteio da Liga dos Campeões, prontas para descobrirem a sua sorte nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

10:40. Seja bem-vindo ao sorteio dos quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões 2014/2015 que será realizado em Nyon, na Suíça, iniciando-se às 11 horas. Siga o minuto a minuto do sorteio europeu, em Vavel Portugal.