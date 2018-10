Martin Keown elogia Dier: «Poderá ser o melhor da sua geração»

Deixou o Sporting no defeso de Verão do ano passado e reforçou o Tottenham, rapidamente se consangrando como titular da equipa londrina: Eric Dier tem merecido contínuos elogios ao seu trabalho nos «Spurs» e agora foi a vez de Martin Keown, antigo central do Arsenal entre 1984-1986 e 1993-2004, tecer rasgados elogios ao jovem central inglês.

«Fala-se muito sobre Calum Chambers, do Arsenal, mas o Tottenham tem Eric Dier, alguém que eu considero um grande jogador», começou por dizer Martin Keown, em declarações ao jornal Daily Star. «Ele poderá acabar por ser o melhor da sua geração. Existem outros como o John Stones, do Everton, mas acredito que o Dier será melhor que eles todos», vaticinou o reputado antigo defesa dos «Gunners».

Eric Dier saiu do Sporting no Verão de 2014 e em pouco tempo ganhou estatuto de elemento preponderante no Tottenham: regista 19 presenças na Premier League, 4 na Liga Europa, uma na FA Cup e três na Taça da Liga inglesa. Marcou dois golos até agora.