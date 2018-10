Liga Europa: Dinamo Kiev brilha com golos de Antunes e Veloso

Uma mão cheia de golos ditou a eliminação dos ingleses do Everton e permitiu uma categórica qualificação do Dinamo Kiev, que com a vitória de ontem, por 5-2, passou aos quartos-de-final da Liga Europa. Os portugueses Antunes e Miguel Veloso inscreveram seus nomes na lista de marcadores.