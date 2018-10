Manuel Neuer e o FC Porto: «Não vai ser fácil para nós»

«Podia ter sido pior. Estamos satisfeitos com o sorteio, mas temos de ter cuidado porque o FC Porto está muito confiante com os quartos-de-final», afirmou o avançado alemão Thomas Muller, instado a avaliar a sorte ditada pelo sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, realizado ontem em Nyon, Suíça.

O sorteio ditou que o campeão da Bundesliga irá enfrentar o FC Porto, única equipa portuguesa ainda em prova - «Vamos levar os embates a sério, acreditamos no nosso potencial e temos como objetivo chegar à final», declarou o jogador do Bayern Munique, que deixou claro qual ser o objectivo: a conquista do troféu.

O melhor guarda-redes da actualidade, Manuel Neuer, também comentou o sorteio: «O ambiente no FC Porto é muito quente. Testemunhei a atmosfera fantástica que os adeptos criaram na final da Liga dos Campeões com o Mónaco. Não vai ser fácil para nós», afirmou o campeão do Mundo germânico, conhecido pelas suas qualidades entre os postes e até mesmo longe da área.