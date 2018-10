Rio Ave x Benfica na Liga NOS (2-1)

Muito obrigada por terem ficado desse lado!

19:55. Tamanha foi a vontade de vencer que a derrota acabou por aparecer. O Benfica perdeu esta tarde a oportunidade de manter a distância sobre o FC Porto e espera agora que os dragões escorreguem na Choupana. O Rio Ave foi crescendo e beneficiou de uma grande penalidade que Ukra não desperdiçou. O Campeão ainda tentou o segundo golo, mas a verdade é que depois da expulsão de Luisão, os encarnados acabaram por se perder. E ao fechar do pano foi Del Vale quem garantiu a vitória, 3 pontos perdidos, num jogo onde o Benfica mandou em grande parte da partida.

FINAL DO JOGO

Del Vale fez tudo sozinha e garantiu a vitória nos últimos segundos! Que grande golo!

90 +4' GOLOOOOOOOOO DO RIO AVE!

90'. 5 minutos de compensação

89'. Amarelo para Marvin Zeegelar por protestos.

87'. Substituição : Sai Pizzi entra Lisandro López no Benfica.

Lisandro está pronto para entrar no Benfica.

85'. Expulsão ! Luisão travou Tiago Pinto e viu o vermelho directo.

84'. Del Vale! Foi por tão pouco que o golo não apareceu..... O Rio Ave esteve muito próximo do 2-1.

83'. Substituição: Sai Samaris, entra Rúben Amorim no Benfica.

82'. LIMA! Na cara de Ederson, o avançado acaba por cabecear ao lado.... Tinha tudo para fazer o golo.

80'. Dez minutos para os 90 e o jogo está cada vez mais interessante e cada vez mais equilibrado. O Benfica está sob pressão, não pode mesmo perder pontos....

76'. SEGURA JÚLIO CÉSAR! O brasileiro tem sido a grande salvação dos encarnados. O jogo está muitissimo equilibrado.

74' Substituição: Sai Talisca entra Ola John.

Grande festa no banco do Rio Ave! O empate está feito.... Júlio César ainda acertou no lado, mas não conseguiu segurar a bola.

73'. GOLO DO RIO AVE!

72'. Grande penalidade a favor do Rio Ave, por falta de Samaris sobre Tarantini.

71'. O ritmo de jogo permanece intenso.

68'. Amarelo para Pizzi.

65'. Amarelo para Ukra, por falta sobre Samaris.

64'. O Rio Ave ainda acredita e não desiste de tentar assustar a baliza dos encarnados!

63'. AO POSTE! Depois de um pontapé de Ederson, Diego Lopes assustou e bem, a baliza de Júlio César! A bola foi ao poste...

59'. Substituição: entra Diego Lopes, sai Pedro Moreira no Rio Ave.

58'. Amarelo para Talisca.

56'. Amarelo para Tiago Pinto por uma falta feia sobre Salvio.

54'. Recuperou Eliseu, passou o susto para Jorge Jesus.

53'. Eliseu sai com algumas dificuldades das 4 linhas.

52'. O jogo está parado para assistência a Eliseu depois de um lance com Ukra.

51'. Corta a defesa do Rio Ave, sem perigo para a baliza de Ederson.

50'. Livre para o Benfica, pode ser perigoso.

47'. O jogo arrancou com a mesma intensidade do primeiro tempo.

SEGUNDA PARTE

18:49. Resultado justo ao intervalo pela superioridade sentida em campo ao longo de todo o primeiro tempo. Destaque para Salvio não só porque fez o único golo da partida até agora, mas po não mostrar quaisquer sinais de fadiga devido ao ritmo muitíssimo elevado de jogo até agora. No Rio Ave, o destaque vai para as duas substituições forçadas para Pedro Martins por lesão de Hassan e Marcelo.

INTERVALO

45'. Tempo de compensação: 3 minutos.

42'. Avisou Salvio! A bola saiu ao lado da baliza de Ederson depois de um grande cruzamento de Talisca.

37'. Substituição: Sai Hassan entra Ukra no Rio Ave.

37'. Hassan sai de maca, tal como Marcelo, será Ukra a entrar para o lugar do egípcio.

36'. Hassan também está lesionado, Pedro Martins terá, muito provavelmente de fazer nova substituição.

35'. Substituição: Sai Marcelo entra Prince no Rio Ave.

32'. Marcelo, defesa central da equipa da casa, está muito queixoso depois de um alivio. O jogador é agora assistido e Prince salta agora do banco.

29'. Jogo novamente parado por complicações na comunicação entre a equipa de arbitragem.

26'. Remate de Samaris.... sem perigo. Salvio tinha espaço, mas o grego optou por rematar directamente à baliza de Ederson.

23'. Jonas é agora assistido. O jogo está parado.

20'. O Benfica continua a mandar no jogo. Ainda assim o Rio Ave tem contado com algumas oportunidades. Até agora, o marcador espelha tudo o que acontece em campo.

19'. Golo do Rio Ave, mas anulado. Por posição irregular de Del Valle, depois de um passe de Marcelo. Decisão acertada da equipa de arbitragem.

17'. Grande cruzamento de Maxi, para uma chegada, atrasada, de Jonas. Ederson ainda defendeu, mas a verdade é que no momento do cruzamento do lateral, o brasileiro estava em posição irregular.

13'. Mais uma vez, pelo ambiente sentido nas bancadas, o Benfica parece estar a jogar em casa, muitas são as «manchas» vermelhas no Estádio dos Arcos.

12'. O Benfica continua a pressionar os vila condenses, desta vez valeu Ederson a negar o segundo golo do Benfica a Jonas.

9'. O jogo está a um ritmo muitíssimo alto.

7'. De salientar que o golo dos encarnados surgiu no primeiro remate à baliza.

Depois de um grande passe em profundidade de Pizzi, Salvio acaba por levar a melhor entre Tiago Pinto e Marcelo e fez o primeiro golo da partida depois de ter desviado, com um toque, o esférico de Ederson. O ambiente no Estádio dos Arcos está excelente!

5'. GOLO DO BENFICA!

4'. A equipa da casa não mostra vontade de desistir e tem tentado fechar as saídas de jogo dos encarnados.

2'. Hassan foi ganhando espaço e contou com o primeiro remate à baliza da partida, a defesa foi fácil para Júlio César.

1'. Pelos instantes iniciais percebe-se que os encarnados não chegaram a Vila do Conde para brincar e querem golos.

APITO INICIAL

17:48. As equipas já terminaram o aquecimento. Em Vila do Conde está tudo pronto para arrancar com o jogo.

17:45. No Estádio dos Arcos as bancadas vão ficando cada vez mais compostas. É esperada casa cheia.

17:40. O benfiquista Jonathan verá o jogo da bancada, ainda não foi desta que Jorge Jesus apostou no avançado uruguaio.

17:38. No banco do Benfica: Artur, Lisandro, Ruben Amorim, Sulejmani, Derley, Ola John e André Almeida.

17:37. No banco do Rio Ave: Cássio, Prince, Habib, Diego Lopes, Boateng, Ukra e Abalo.

17:36. Ambas as equipas já realizam os habituais exercícios de aquecimento.

17:35. No que às previsões disseram respeito, a única alteração prende-se com a entrada de Talisca no onze titular em detrimento da saída de Ola John.

17:34. ONZE DO RIO AVE: Ederson; Lionn, Marcelo, Villas Boas e Tiago Pinto; Pedro Moreira, Wakaso e Tarantini; Marvin, Hassan e Del Valle.

17:33. ONZE DO BENFICA: Júlio César; Maxi, Luisão, Jardel e Eliseu; Salvio, Samaris, Pizzi e Talisca; Jonas e Lima

16:00. Onzes prováveis do Rio Ave x Benfica:

15:50. Jonathan Rodríguez é a grande novidade (e estreia) nos convocados de Jorge Jesus. Nico Gaitán, castigado, dará lugar ao extremo holandês Ola John no onze inicial do Benfica. Lionn é a dúvida no Rio Ave: o lateral integrou a convocatória mas ainda está em dúvida a sua utilização.

15:45. «O jogo vai ter casa cheia, o habitual onde o Benfica se desloca. Tem sido assim nestes últimos jogos. Os adeptos do Benfica dão uma força enorme», declarou Jorge Jesus ao analisar a enchente encarnada. «Temos sabido justificar a liderança. Vai ser difícil, não há jogos fáceis. Vamos encontrar um Rio Ave super motivado», considerou o treinador do Benfica na projecção do jogo.

15:45. «O plantel está confiante, igual a si próprio. Nas últimas vezes que defrontámos o Benfica criámos muitas dificuldades e espero que isso volte a acontecer amanhã», assim se expressou Pedro Martins, técnico do Rio Ave, na antevisão do duelo. «Gostávamos de ter muito público do nosso lado, mas prevê-se o contrário. Os jogadores querem sempre ter gente nos estádios», afirmou, resignado com a enchente encarnada em Vila do Conde.

15:40. Benfica e Rio Ave defrontaram-se três vezes entre o fim da temporada passada e o arranque da presente, devido às partidas finais da Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça - o Benfica venceu todos os desafios (1-0 na Taça de Portugal, 2-0 na Taça da Liga e vitórias nas grandes penalidades após 0-0 na Supertaça).

15:35. Na última ocasião em que o Benfica se deslocou ao terreno do Rio Ave, para a Liga 2013/2014, a vitória sorriu aos encarnados, por 1-3 com golos de Rodrigo e Lima (2). O tento caseiro foi apontado pelo extremo luso Ukra. Na primeira volta da presente época, o Benfica venceu na Luz por 1-0 com golo de Talisca.

15:25. Jogaram-se vinte partidas entre Rio Ave x Benfica na liga portuguesa, no reduto dos Arcos: o Benfica venceu 12 partidas (60%) e o Rio Ave apenas três (15%). Num duelo que se iniciou em 1979, o Rio Ave venceu o Benfica por 1-0 em 1981/1982, 3-1 em 1997/1998 e 1-0 em 2004/2005, nunca tendo batido o Benfica na Luz em jogos da Liga nacional.

15:15. No novo milénio, apenas por uma vez o Rio Ave venceu o Benfica em jogos da Liga - foi na temporada 2004/2005, pela vantagem mínima de 1-0, em Vila do Conde. O lateral Miguelito decidiu a partida com um golo fatídico ao minuto 90 no dia 10 de Abril de 2005.

14:55. Em confrontos da liga portuguesa entre Benfica e Rio Ave, os encarnados vêm de cinco vitórias consecutivas sobre os vilacondeses - desde dia 11 de Novembro de 2012 que o Rio Ave não mais roubou pontos ao Benfica em partidas do campeonato. A última ocasião foi em Abril de 2012 (2-2 na jornada 28).

14:40. O Benfica vem de uma boa série de resultados na Liga NOS e na jornada passada ultrapassou um obstáculo de qualidade, o SC Braga: com uma excelente exibição perante uma Luz cheia, o Benfica venceu por 2-0 com golos de Jonas e Eliseu. Benfica vem de seis vitórias consecutivas na Liga NOS.

14:15. O Rio Ave venceu 5 partidas no Estádio dos Arcos, para a Liga, mas não sabe o que é triunfar em casa desde a jornada 22, quando recebeu e bateu o Estoril, por 2-1. Nos últimos seis jogos, o Rio Ave apenas foi capaz de vencer um (o último, 0-2 diante do Penafiel).

14:05. O Benfica tem estado fortíssimo na Luz, estando há já 9 jornadas sem sofrer qualquer golo no seu reduto, para a Liga - mas nas deslocações a história é outra e o Benfica já perdeu tantos pontos fora de casa nesta segunda volta (5 pontos) quantos os perdidos em toda a primeira ronda do campeonato.

13:50. O Benfica perdeu apenas por duas vezes nesta Liga NOS - frente a SC Braga e Paços de Ferreira, em duas deslocações. Adivinha-se uma deslocação complicada a Vila do Conde, contra um Rio Ave capaz de explorar os espaços com a velocidade de Ukra, Diego Lopes e Del Valle.

13:40. Hoje, em Vila do Conde, estarão frente a frente o líder do campeonato, Benfica, e o oitavo classificado, o Rio Ave. O Benfica segue com 65 pontos, sendo o melhor ataque da prova, com 62 golos em 25 jogos. O Rio Ave tem tantos golos marcados como tentos sofridos: 31. Segue com 33 pontos na Liga.

Seja bem-vindo à transmissão do jogo Rio Ave x Benfica referente à 26ª jornada da Liga NOS - a partida será disputada no Estádio dos Arcos, às 18 horas.