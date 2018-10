UEFA Champions League: Só um Dragão audaz conseguirá ultrapassar o Bayern

O vencedor das últimas duas edições da Bundesliga será o adversário do FC Porto nos quartos-de-final da Liga dos Campeões segundo ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suiça. A primeira mão do confronto está marcada para o dia 15 de Abril (quarta-feira) no Estádio do Dragão. Por sua vez, a deslocação dos Dragões a terras alemãs está agendada para a semana seguinte, a 21 de Abril (terça-feira).

«A esperança é o sonho do homem acordado»

Quando se fala dum confronto entre Porto e Bayern há uma data que automaticamente soleniza na memória dos adeptos portistas: Final da Taça dos Campeões Europeus, Viena, 1986/1987 - Bayern 1- 2 Porto. Madjer de calcanhar e Juary ao segundo poste asseguraram o primeiro título europeu do clube nortenho. Porém, o passado mais recente não sugere bons motivos para os portistas sorrirem.





Desde 86/87 Dragões e Bávaros defrontaram-se em mais quatro ocasiões sendo que, a equipa portuguesa saiu derrotada em duas partidas e empatou nas duas restantes. O último duelo entre a equipa portuguesa e a equipa alemã aconteceu na época de 1999/2000 também nos quartos-de-final da liga milionária. Na primeira mão, jogo disputado no antigo estádio das Antas, registou-se um empate a uma bola. No encontro disputado na casa do Bayern Munique os alemães venceram a partida por 2-1 com especial destaque para a arbitragem do escocês Hugh Dallas que foi duramente contestada.





Julen Lopetegui certamente irá utilizar a final de 1986/1987 para motivar os seus jogadores. Não podemos esquecer que nessa temporada os germânicos eram o reflexo da seleção alemã, um dos maiores titãs europeus e sem dúvida os favoritos à conquista do troféu contra uma equipa que nada ou pouco teria a dizer. A boa forma do argelino Brahimi nesta época poderá ser um bom presságio para os jogos que se avizinham. O argelino terá sem dúvida como ambição fazer igual ou melhor que o seu conterrâneo Madjer.

Alcançar um resultado positivo na primeira eliminatória é deveras muito importante já que as estatísticas desvelam que nas últimas dez edições - um total de 40 partidas disputadas nos «quartos» - só por quatro ocasiões é que as formações derrotadas na primeira mão conseguiram conquistar um lugar na meia final da «Champions» (Chelsea em 2013/14 e 2007/08, Manchester United em 2006/07 e Villarreal em 2005/06).

Dragões e Bávaros partilham "medalha" de equipa com menor numero de derrotas

A equipa orientada por Pep Guardiola, conta com 289 jogos na Liga dos Campeões e é a defesa mais compacta das oito equipas ainda presentes na competição com apenas 21 golos sofridos em 40 partidas esta época. Tanto os alemães como os portistas ainda só foram derrotados três vezes na presente temporada. No que diz respeito ao histórico de confrontos entre Bayern e equipas portuguesas, a super equipa alemã defrontou formações lusas 22 vezes, sendo que dessas partidas venceu por 13 vezes e empatou oito.