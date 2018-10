Resultado FC Barcelona - Real Madrid na Liga BBVA (2-1)

A nove jornadas do fim de La Liga, o Barcelona aumenta para quatro pontos a vantagem sobre o Real Madrid e vê o título ficar mais próximo. Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão e , continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O golo de Luís Suárez foi um rude golpe nos merengues que nunca mais conseguiram ter o controlo da partida, tendo no entanto criado um o outro lance de perigo. Quanto ao Barcelona devolveu as ocasiões falhadas na primeira parte pelo real, com Neymar a ser o que mais falhou.

O Barcelona ganha o El Clásico! Segunda parte com um Barcelona melhor, apesar de ter marcado o golo numa altura em que o Real Madrid ainda dominava as operações.

FINAL DO JOGO, O BARCELONA VENCE O REAL MADRID POR 2-1!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' Substituição no Real Madrid, saiu Modric e entra Lucas Silva.

87' De novo Casillas a negar o golo do Barcelona ao defender o remate de Messi.

86' Suárez domina no peito e depois remata de pronto, mas por cima.

85' Passe de Messi para Jordi Alba que atira de primeira e Casillas defende com o corpo.

84' Alteração no Barcelona, saiu Neymar e entra Rafinha.

83' Remate cruzado de Suárez com a bola a sair ao lado.

80' Substituição no Real Madrid, saiu Isco e entra Jesé.

79' Alteração no Barcelona, saiu Iniesta e entra Xavi.

78' Remate de Benzema a bola toca em Piqué e Claudio Bravo faz uma grande defesa.

75' Alteração no Barcelona, saiu Rakitic e entra Busquets.

74' Que perdida de Neymar! Messi isola o jogador brasileiro só que o remate sai torto e ao lado.

73' Remate em jeito de Messi e a bola não passa longe do poste de Casillas.

73' Substituição no Real Madrid, saiu Pepe e entra Varane.

71' Cartão amarelo para Daniel Alves por agarrar Isco.

70' Vinte minutos para o fim do encontro. O Real Madrid acusou o golo do Barcelona, mas a partida tornou-se agressiva com muitas faltas de ambos os lados e menos futebol.

67' Arrancada de Neymar ainda antes do meio-campo catalão e à entrada da área remata por cima.

65' Cartão amarelo para Iniesta por falta sobre Isco.

62' Cartão amarelo para Isco por rasteirar Neymar.

58' Canto de Isco e Cristiano Ronaldo de cabeça atira por cima.

56' GOOOLLLLOOO DO BARCELONA!!! Passe longo de Daniel Alves a desmarcar Suárez que remata e bate Casillas.

51' Cartão amarelo para Modric por derrubar Messi.

49' Remate de Benzema e Claudio Bravo a negar o golo ao avançado francês. Mais uma ocasião de golo para o Real Madrid.

47' Cartão amarelo para Carvajal por agarrar Neymar.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O REAL MADRID!

De resto o jogador português podia ter bisado, mas valeu ao Barça uma enorme defesa de Claudio Bravo. A equipa catalã precisa de acertar o passo na segunda parte, se não quiser ver fugir a liderança da Liga. Quanto ao Real se continuar na mesma toada tem fortes possibilidades de sair de Camp Nou com a vitória.

Cristiano Ronaldo deu aviso com um remate à trave, mas foi o central Mathieu que colocou o Barcelona a vencer perto do minuto 20'. Porém os merengues não acusaram o golo e em cima da meia hora CR7 empatou mesmo o encontro.

Primeira parte de muita luta de ambas as equipas, com o Barcelona nervoso e a perder o esférico com facilidade, perante o Real Madrid que dadas as ocasiões de golo já desperdiçadas podia sair para os balneários em vantagem.

INTERVALO DO JOGO, EMPATE A UM GOLO ENTRE BARCELONA E REAL MADRID!

44' Cartão amarelo para Sérgio Ramos por derrubar Messi.

43' Na sequência do canto é Bale que remata com perigo ao lado.

42' Pontapé fortíssimo de Cristiano Ronaldo e Claudio Bravo a voar para uma grande defesa.

39' Golo anulado ao Real Madrid! Bale mete a bola na baliza, e apesar de estar em posição legal, o fora-de-jogo é assinalado a Cristiano Ronaldo na altura em que este recebe a bola.

37' Cartão amarelo para Cristiano Ronaldo por simulação de falta e para Jordi Alba por pedir o amarelo ao jogador português.

34' Remate de fora da área de Modric, com a bola a passar ao lado.

31' GOOOLLLOOO DO REAL MADRID!!! Passe de Benzema a isolar Cristiano Ronaldo que atira para o fundo das redes.

28' Cartão amarelo para Suárez por rasteirar Pepe.

23' Jordi Alba de longe atira muito ao lado.

21' Cartão amarelo para Pepe por derrubar Suárez.

19' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Livre batido por Messi e Mathieu de cabeça a bater Casillas.

17' Primeira aparição de Messi no jogo atirar de cabeça muito ao lado, após cruzamento na esquerda de Neymar.

15' Quinze minutos da partida com o Real Madrid mais rematador e a ter em Cristiano Ronaldo uma grande ocasião para marcar. O Barcelona tenta ter mais bola, mas não consegue criar perigo até ao momento.

13' Remate de Isco com Claudio Bravo a desviar com a ponta dos dedos.

12' Bola na barra!!! Centro de Benzema e Cristiano Ronaldo ao segundo poste acerta em cheio na trave.

7' Primeiro ataque do Real Madrid com Benzema a rematar rasteiro, mas ao lado.

2' Centro de Iniesta, com Suárez a não chegar e Sérgio Ramos a cortar.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O BARCELONA!

19:58. Entram as equipas no relvado, ambiente fantástico em Camp Nou!

19:50. As duas formações já recolheram aos balneários para daqui a pouco regressarem e darem início ao El Clásico.

19:40. A equipa catalã venceu 17 dos últimos 18 encontros, com a curiosidade a única derrota ter sido em Camp Nou frente ao Malaga. Já o Real Madrid perdeu dois dos últimos três jogos disputados fora de portas.

19:30. O Barcelona também já vai fazendo os exercícios de aquecimento no relvado.

19:25. Entra a equipa do Real Madrid para o aquecimento, no lado do Barcelona por enquanto só os guarda-redes aquecem.

19:20. Já Carlo Ancelotti tem no banco de suplentes, Keylor Navas, Varane, Arbeloa, Illarramendi, Lucas Silva, Jesé e Javier Hernandez.

19:18. No banco de suplentes do Barcelona vão estar, Ter Stegen, Montoya, Bartra, Adriano, Busquets, Xavi, Rafinha, Sergi Roberto e Pedro.

19:15. O Real Madrid joga com, Casillas na baliza, a defesa formada por Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo, no meio-campo Modric, Kroos e Isco, na frente Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema.

19:12. O Barcelona vai alinhar com, Claudio Bravo na baliza, a defesa com Daniel Alves, Piqué, Mathieu e Jordi Alba, no meio-campo Rakitic, Iniesta e Mascherano, no ataque, Messi, Suárez e Neymar.

19:10. Em 2010 o Barcelona aplicou una manita ao Real Madrid, naquela que foi na altura a estreia de José Mourinho no El Clásico.

19:05. No novo milénio o Real Madrid apenas venceu por três ocasiões em Camp Nou. Em 2003 por 1-2, em 2007 por 0-1 e a última em 2012 de novo por 1-2.

19:00. Quando as duas equipas entrarem no relvado de Camp Nou, nas bancadas vão estar 98 mil espectadores.

18:50. Em caso de uma igualdade na partida de hoje, acontecerá algo inédito nesta temporada para ambas as formações. O Barcelona ainda não empatou em casa, e o Real Madrid ainda não empatou fora de portas.

18:20. Já Carlo Ancelotti tem confiança nos seus jogadores e espera voltar ao topo da classificação. «Temos grande esperança pois vemos uma oportunidade para a equipa se superar e voltar ao topo da Liga», sublinhou. O treinador transalpino falou também sobre Cristiano Ronaldo. «Está bem como todos. Não faltará atitude, nem concentração. Vou pedir mais dele e da restante equipa», referiu.

17.50. Na antevisão do encontro Luis Enrique não atribui favoritismo a nenhuma das equipas. «Este tipo de jogos não tem um favoritismo claro. É importante o factor casa, porque os adeptos te podem empurrar. Vamos tentar que tenham uma alegria pelo bom futebol», salientou. O técnico do Barcelona acredita que a partida não é decisiva para a atribuição do título. «É o nosso eterno rival e ganhando, eles não poderão somar pontos. Jogar contra o Real Madrid é especial, mas não será decisivo. Importante claro, mas não decisivo», afirmou.

17:20. No entanto na época passada o Barcelona derrotou o rival da capital espanhola por 2-1. Neymar fez a sua estreia no El Clásico abrindo o placar, que seria aumentado na segunda parte com um grande golo de Alexis Sanchez. O Real Madrid reduziu no minuto 90' por Jesé Rodriguez.

16:50. Na partida da primeira volta o Real Madrid recebeu e venceu o Barcelona por 3-1. Neymar deu vantagem aos blaugrana, mas Ronaldo, Pepe e Benzema fizeram a reviravolta dos madrilenos.

16:20. Este vai ser o 170º encontro a contar para o campeonato entre os dois colossos do futebol espanhol e mundial. O Real Madrid leva uma ligeira vantagem de 71 vitórias contra 66 do Barcelona. No entanto se olharmos apenas os jogos realizados em Camp Nou, os catalães dominam claramente com 48 triunfos e apenas 19 dos merengues, registando-se 17 empates.

15:50. O grande clássico Barcelona - Real Madrid colocará precisamente frente a frente dois astros do futebol mundial: Lionel Messi x Cristiano Ronaldo. O argentino já arrecadou quatro Bolas de Ouro, é actualmente o maior artilheiro da História da liga espanhola; Cristiano Ronaldo já venceu três Bolas de Ouro e é actualmente o maior goleador da UEFA Liga dos Campeões.

15:35. Neymar é o terceiro melhor marcador da Liga BBVA, com 17 tentos marcados: juntamente com a quantidade de golos de Messi, ambos têm 49 dos 78 golos marcados pelo Barcelona em todos os 27 jogos do campeonato. Cristiano Ronaldo sozinho tem 30 golos dos 77 marcados pela turma de Carlo Ancelotti.

15:20. Lionel Messi, que estava atrás do líder dos artilheiros luso, Cristiano Ronaldo, lidera de forma meteórica agora a lista dos marcadores da Liga, com 32 golos assinados. Cristiano Ronaldo, que experiencia uma ligeira baixa de forma e menor eficácia em frente à baliza, tem 30 golos marcados: números astronómicos de Messi e CR7.

15:10. A última ocasião em que o Real Madrid visitou o rival Barcelona em Camp Nou na condição de segundo classificado, sendo o Barça comandante da Liga BBVA, foi na temporada 2005/2006: no fim do jogo registou-se um empate a uma bola, com golos brasileiros de Ronaldinho Gaúcho e de Ronaldo «Fenómeno» Nazário.

14:55. O Real Madrid visitará o rival em Camp Nou, na condição de perseguidor; há 85 anos que o Barcelona não perde perante os seus adeptos quando visitado, na condição de líder do campeonato, pelo eterno e grande rival Real Madrid - é a décima sétima vez que o Barcelona recebe o Real Madrid como líder da prova.

14:40. Neste momento, o Barcelona lidera a Liga BBVA com 65 pontos contra os 64 do rival Real Madrid - as equipas estão juntas também na marca de golos assinados, com os «blaugrana» a registarem 78 tentos assinalados contra os 77 golos apontados pelos «merengues». O Barcelona é, de longe, a melhor defesa da prova, com apenas 16 golos sofridos.

14:20. O ano de 2015 começou em beleza para o Barcelona e a equipa de Luis Enrique apareceu renovada em termos psicológicos e exibicionais: com Messi em grande forma, apoiados pelos fiéis escudeiros de ataque Neymar e Luis Suárez, o Barcelona subiu à liderança da Liga BBVA após derrota do Real Madrid diante do Athletic.

14:10. O Barcelona segue na liderança da Liga BBVA depois de ter aproveitado as escorregadelas do Real Madrid, que liderou o campeonato durante grande parte da temporada, apoiado nas grandes exibições de Benzema, James Rodríguez, Isco e nos golos imparáveis de Cristiano Ronaldo.

14:00. Seja bem-vindo à grande transmissão do «El Clásico» FC Barcelona x Real Madrid, partida referente à jornada 28 da Liga BBVA - a partida será jogada no Camp Nou e iniciar-se-á às 20 horas; siga, ao pormenor, o minuto a minuto do jogo FC Barcelona - Real Madrid, , grátis, em Vavel Portugal.