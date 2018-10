Nacional x FC Porto na Liga NOS (1-1)

O FC Porto não conseguiu aproveitar o deslize benfiquista em Vila do Conde para ficar a apenas 1 ponto dos encarnados. Deste modo, os azuis-e-brancos ganham somente 1 ponto ao emblema da Luz e seguem, agora, no segundo posto da tabela classificativa com 62 pontos (menos 3 que o Benfica).

Grande jogo na Madeira! O FC Porto foi para o intervalo em vantagem por intermédio de Tello, numa primeira parte sem grande espectacularidade de ambas as equipas. No segundo tempo, o Nacional não acusou o golo sofrido e conseguiu mesmo empatar a partida aos 62' através do recém-entrado Wagner, num resultado que se haveria de manter inalterado até ao apito final.

Apito final

90'+5. É a última oportunidade para o FC Porto! Livre descaído para o lado direito, Quintero levanta a bola mas os dragões não conseguem marcar.

90'-5. Canto para o FC Porto, novamente sem perigo

90'+4. Jogo parado para assistência a Luís Aurélio.

90'+2. Amarelo para Gottardi, por demorar ao repor a bola em jogo.

90+2'. Quaresma cruza para Tello, que já não chegou ao esférico. Está visivelmente cansado o espanhol.

Manuel Oliveira concede 5 minutos de compensação no Estádio da Madeira.

89'. O jogo está muito partido. Primeiro, foi Francisco Soares a rematar para defesa a dois tempos de Helton e depois Rúben Neves a tentar de longe, sem perigo.

O jogo caminha para o final, faltam apenas 2 minutos para os 90 e o resultado permanece empatado. Ricardo Quaresma é o elemento mais activo e influente no FC Porto, neste momento.

86'. Quaresma fica a pedir penalty na sequência de um lance com Camacho, num lance em que o português já estava para lá da linha de fundo.

85'. Livre para o Nacional, mas também sem perigo.

83'. De novo Quaresma! Bom pormenor do português e mais 2 cantos para o FC Porto, não resultando perigo para a baliza de Gottardi.

83'. Grande lance de Quaresma! O português fintou o adversário e cruzou mas Aboubakar não conseguiu chegar à bola e a defesa do Nacional afasta!

82'. Quintero ganha posição junto à entrada da grande área alvinegra mas remata sem nexo, para fora.

Estamos a entrar nos últimos 10 minutos na Choupana. O FC Porto tem pouco tempo para conseguir tirar o máximo proveito da derrota do Benfica frente ao Rio Ave.

78'. Jogo interrompido para assistência a Gomaa.

76'. Quaresma ganha mais um canto para o FC Porto, não resultanto, contudo, perigo para a baliza de Gottardi na sequência do lance.

74'. Substiuição no Nacional: Sai Lucas João, entra Francisco Soares.

73'. Substituição para o FC Porto: sai Brahimi, entra Quaresma. O internacional português é assobiado no Estádio da Madeira. Os adeptos da casa não se esquecem dos incidentes da época passada na Choupana.

71'. Que oportunidade para o Nacional! Na sequência do canto, a defesa do FC Porto demorou muito tempo a regressar à sua posição e, depois de um cruzamento vindo da esquerda, Lucas João falha de forma incrível o 2-1. Helton estava batido!

70'. Pontapé de canto para o FC Porto, sem perigo.

69'. Amarelo para Danilo, por falta sobre Camacho. Livre perigoso para o Nacional.

67'. Aboubakar remata já dentro da área, obrigando Gottardi a uma boa defesa para canto!

65'. Danilo remata ao poste! Bom envolvimento atacante do lateral brasileiro, a aparecer no flanco direito e a chutar fortíssimo ao poste direito da baliza de Gottardi!

65'. Substituição no FC Porto: sai Evandro, entra Quintero.

Wagner empata para o Nacional, aparecendo ao segundo poste depois de um cruzamento vindo da esquerda. Demasiado passiva a defesa do FC Porto!

62'. GOLO DO NACIONAL!

O Nacional está a reagir bem ao golo sofrido já em cima do intervalo. O FC Porto está muito atrás no campo.

60.' Livre para o Nacional. Sequeira atira forte, a bola desvia a sua trajectória na barreira e há canto para o clube da casa.

60'. Bom remate de Camacho, mas fácil para Helton. O brasileiro agarra sem dificuldades.

58'. Substituição no Nacional: sai Christian, entra Wagner.

56'. Grande remate de Christian! Um livre muito executado por parte do camisola 20 do Nacional, junto ao ângulo superior direito da baliza de Helton. Valeu a intervenção do brasileiro, para canto.

56'. Livre para o Nacional, vai bater Christian.

55'. Lucas João regressa ao jogo.

53'. Substituição no FC Porto: sai Casemiro, entra Rúben Neves. O brasileiro já estava amarelado.

51'. Jogo interrompido para assitência a Lucas João. O avançado do Nacional parece estar lesionado no joelho esquerdo, na sequência de uma disputa de bola com Marcano.

49'. Canto para o FC Porto, mas sem perigo. O Nacional já recuperou a bola.

48'. FC Porto novamente perto do golo! Grande livre de Maicon, com a bola a sair fortíssima e à barra da baliza de Gottardi. Fica a ideia de que o guarda-redes estava batido.

47'. Livre para o FC Porto, à entrada da área, por falta de João Aurélio sobre Herrera.

46'. Recomeça a partida na Choupana. Sai o FC Porto com a bola.

21:10. O FC Porto sai para o intervalo em vantagem. Valeu a eficácia e a magia de Tello aos azuis-e-brancos que, sem terem feito uma exibição extraordinária, conseguem o mais importante já no final do primeiro tempo.

Intervalo

45'+1. Substituição para o Nacional. Sai Willyan lesionado, entra João Camacho para o seu lugar.

Tello simula que vai progredir pelo flanco, puxa a bola para dentro e remata forte e colocado à entrada da área de pé esquerdo. Grande golo do espanhol, numa altura em que o Nacional estava com apenas 10 elementos em campo!

45'. GOLO DO FC PORTO!

44'. FC Porto perto do golo! Brahimi coloca a bola no flanco, em Danilo, que cruza a bola forte e baixa. Faltou apenas o desvio para o golo azul-e-branco.

43'. Jogo interrompido para assistência a Willyan, que aparenta estar lesionado.

40'. Boa oportunidade para Lucas João. O ponta de lança tinha um colega desmarcado, mas remata fraco e a bola vai ter com Helton. Podia ter feito melhor o camisola 18 do Nacional.

38'. Alex Sandro remata forte para defesa incompleta do guarda-redes da casa. A defesa alvinegra afasta o esférico.

37'. Herrera vê o seu remate bloqueado e a bola sobra para Tello que chuta na ressaca. À figura, sem problemas para Gottardi.

36'. Canto para o FC Porto, mas sem perigo. A bola acaba por ficar na posse de Gottardi.

O Nacional tenta reagir, mas perde objectividade nos últimos passes e não tem conseguido criar perigo junto da baliza de Helton.

33'. Canto para o Nacional. Christian levanta a bola, mas Helton agarra com segurança.

31'. O Nacional afasta a bola, mas o FC Porto recupera e Brahimi volta a tentar entrar na área do adversário. Porém, o argelino volta a perder o controlo da bola e o esférico sai pela linha de fundo.

30'. Pontapé de canto para o FC Porto, na sequência de um cruzamento de Alex Sandro pela esquerda.

27'. Livre finalmente cobrado por Casemiro. O médio portista atira forte, com a bola a descrever um efeito e a passar de novo junto do poste esquerdo da baliza do Nacional.

26'. Falta de Christian sobre Herrera. O livre é cobrado de forma curta por Casemiro, sem a permissão do árbitro. Amarelo para o brasileiro.

25'. Grande oportunidade para Brahimi! Boa progressão de Alex Sandro na linha, com a bola a sobrar para o argelino, que, à entrada da área, remata forte mas por cima.

22'. Livre favorável ao FC Porto, por falta sobre Evandro. A bola sai demasiado alta, em direcção à bancada.

19'. Aboubakar remata dentro da área depois de um cruzamento vindo da esquerda, mas sem perigo para Gottardi.

18'. Boa jogada do FC Porto! A defesa do Nacional atrapalhou-se e deixou a bola para Aboubakar, com Tello a tentar o remate. No seguimento do lance, Danilo envolveu-se no ataque, mas não chegou à bola, que saiu pela linha de fundo.

15'. Novo lance de bola parada para o FC Porto, mas na sequência da jogada o árbitro assinala falta sobre João Aurélio e termina o perigo junto da baliza de Gottardi.

Herrera tem sido muito pressionado pelos jogadores do Nacional, no início do processo construtivo dos azuis-e-brancos.

11'. Livre para o FC Porto, à entrada da grande área. Bate Casemiro, forte, mas a bola sai ao lado.

7'. O FC Porto começa a trocar a bola no meio campo alvinegro. Brahimi tentava entrou na grande área do Nacional, mas a bola saiu para pontapé de baliza.

3'. As duas equipas tentam atacar mas de forma inconsequente. O FC Porto joga de rosa na Choupana.

1'. Já rola a bola na Madeira. Começa o Nacional com a bola.

Apito inicial

20:00. Faltam 15 minutos para o início da partida. O FC Porto tem agora a oportunidade de se colar ainda mais ao Benfica na liderança do campeonato. Perspectiva-se um jogo de interesse acrescido na Choupana!

19:53. Surpresa no Estádio dos Arcos! O Rio Ave adianta-se no marcador por intermédio de Del Valle já no último minuto dos 5 concedidos de descontos. O jogo termina e o Benfica perde em Vila do Conde. Caso o FC Porto vença, fica a 1 ponto do emblema da Luz.

19:52. Do lado alvinegro, Zainadine, Aly Ghazal e Gomaa encontram-se em risco de exclusão. Do lado portista, não há jogadores em risco.

19:35. No banco da equipa da casa ficam Rui Silva, Campos, Boubacar, Camacho, Edgar, Wagner e Soares.

19:35. Onze titular do Nacional: Gottardi; João Aurélio, Rui Correia, Zainadine e Sequeira; Aly Ghazal, Gomaa e Willyan; Luís Aurélio, Lucas João e Christian.

19:32. O Rio Ave iguala a partida em Vila do Conde para festejo da claque do FC Porto. Ukra fez o 1-1 na conversão de uma grande penalidade.

19:30. Confirma-se o regresso de Danilo e Maicon ao onze portista, depois de terem estado afastados do jogo frente ao Arouca por questões de ordem física.

19:27. No banco de suplentes dos azuis-e-brancos ficam Andrés Fernandez, Martins Indi, Rúben Neves, Óliver Torres, Quintero, Quaresma e Gonçalo Paciência.

19:20. Onze titular do FC Porto: Helton; Danilo, Maicon, Marcano, Alex Sandro; Casemiro, Herrera, Evandro; Tello, Brahimi e Aboubakar.

19:15. A equipa do FC Porto já chegou ao Estádio da Madeira. Lopetegui e os seus pupilos encontram-se no relvado, verificando a qualidade do campo e das balizas.

19:03. O FC Porto entrará em campo sabendo de antemão o resultado do Benfica no reduto do Rio Ave. A formação de Jorge Jesus vai vencendo por 0-1, com um golo de Salvio aos 5'. Começa agora a segunda parte no Estádio dos Arcos.

19:00. O árbitro Manuel Oliveira é o nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para a partida desta noite entre alvinegros e azuis-e-brancos. Os juízes assistentes são Bruno Rodrigues e Alexandre Freitas.

18:35. O Nacional estará desfalcado de três peças fundamentais: Marçal está lesionado, Marco Matias castigado e o médio Tiago Rodrigues, emprestado precisamente pelo FC Porto está, alegadamente, a contas com uma gastroenterite e não poderá defrontar o clube pelo qual está cedido.

18:25. Vincent Aboubakar será o avançado portista que substituirá o goleador Jackson Martínez. O camaronês tem estado em alta, tendo marcado o golo decisivo que derrotou o Arouca, na jornada passada. Helton voltará à titularidade na Liga um ano depois da grave lesão, já que Fabiano estará ausente por castigo.

18:10. «Vai ser um jogo complicado, eles têm uma boa equipa e são muito fortes no seu estádio. Teremos de fazer as coisas bem para vencer. Teremos de dar o nosso melhor», afirmou o treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, que ainda elogiou a exibição dos insulares contra o Sporting, para a Taça.

18:00. «Teremos pela frente um FC Porto pujante, a disputar ombro a ombro o título nacional com o Benfica. O que se a antevê não é nada fácil. Contudo, o desempenho do Nacional na Choupana tem sido relativamente positivo» afirmou Manuel Machado, técnico do Nacional, na antevisão da partida.

17:55. Onzes prováveis do Nacional x FC Porto:

17:45. Apenas por duas vezes o Nacional da Madeira venceu o FC Porto em casa: na temporada 2007/2008 (por 1-0) e na temporada 2013/2014 (por 2-1). Em todos os restantes encontros, registaram-se apenas dois empates - de resto, os portistas venceram sempre (num total de quinze partidas realizadas).

17:35. No contexto da Liga portuguesa, jogaram-se 31 jogos entre FC Porto e Nacional da Madeira: os portistas venceram 23 partidas (74%) e perderam apenas 5 (16%). Quatro dessas vitórias alvinegras foram obtidas na última década, entre 2005 e o presente. A primeira vitória do Nacional sobre o Porto foi em 1990, no Estádio das Antas, por 1-2.

17:25. Na temporada passada, a deslocação do FC Porto ao reduto do Nacional não foi nada feliz: os dragões perderam a partida por 2-1, sofrendo golos de Candeias e do avançado Rondón. O golo portista foi marcado por Jackson Martínez, que hoje estará ausente da partida devido a lesão.

17:10. O Nacional da Madeira vem de uma derrota forasteira frente à Académica, por 2-1. A útlima vitória para a Liga foi diante do Vitória de Setúbal, por 3-0, à passagem da jornada 23. Nas últimas quatro partidas disputadas na Choupana, o Nacional venceu sempre (Boavista, Beleneneses, Estoril e Vitória FC).

16:55. O Nacional da Madeira segue na nona colocação da Liga, com 32 pontos. A formação de Manuel Machado realizou uma primeira volta de fraca qualidade e tenta agora, na segunda, revitalizar a corrida pelo objectivo europeu. Sem Rondón, que abandonou a Choupana, o Nacional tem em Marco Matias, Tiago Rodrigues e Lucas João os seus elementos fundamentais.

16:40. O momento desportivo do FC Porto é forte: a equipa de Julen Lopetegui não perde desde a partida da 18ª jornada (diante doutra equipa madeirense, o Marítimo) e durante essa senda de triundos abateu o rival Sporting categoricamente (3-0), venceu o SC Braga na Pedreira (0-1) e goleou com espectacularidade o Basileia para a Liga dos Campeões.

16:20. O FC Porto está completamente seguro na segunda colocação da Liga NOS, tendo uma vantagem de oito pontos sobre o Sporting; o grande objectivo reside na perseguição ao Benfica, esperando um tropeção da equipa da Luz. Nas últimas cinco partidas da Liga, o FC Porto não concedeu golos (Vitória SC, Boavista, Sporting, SC Braga e Arouca).

16:10. O FC Porto segue na perseguição ao líder Benfica, com menos quatro pontos que o rival encarnado. A formação portista tem o segundo melhor ataque do campeonato (57 golos marcados) e a melhor defesa da prova, com apenas uma dezena de golos concedidos (menos um que o Benfica). O Nacional tem mais do triplo de golos sofridos que o FC Porto.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Nacional x FC Porto, partida referente à 26ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - o jogo será disputado no Estádio da Madeira e terá início às 20:15 horas.