Adrien Silva: um competente «Box to Box»

Natural de Angoulême, em França, mas descendente de pais portugueses, Adrien Sébastien Perruchet Silva veio muito cedo para Portugal e aos 13 anos de idade ingressa no Sporting Clube de Portugal.

O internacional português, demorou algum tempo a afirmar-se verdadeiramente na equipa leonina, tendo sido emprestado por 3 vezes. Primeiramente, defendeu as cores da equipa israelita do Maccabi Haifa, mas ainda na mesma época, voltaria a Portugal para defender as cores dos «Estudantes» da Académica durante uma época e meia.

Ao serviço da Académica, Adrien brilhou enquanto distribuidor de jogo, orquestrando os movimentos atacantes da equipa - o sucesso chegou com o triunfo na Taça de Portugal em 2011/2012, numa partida em que bateu a equipa do coração, o Sporting. Cédric, seu actual companheiro de equipa, também militava no onze da «briosa» nessa final da Taça.

Diz-se que o meio-campo sportinguista sem William Carvalho não é nada, mas não nos podemos esquecer deste jogador fundamental nas contas de Marco Silva. Este verdadeiro médio deixa tudo dentro de campo: defende, constrói jogo, faz as compensações e ,apesar de tudo isto, ainda consegue ter fôlego para atacar, algo que faz bastante bem e sempre com o maior rigor possivel.

Estreando-se na selecção portuguesa A por ordem de Fernando Santos, em 2014, Adrien Silva tem mostrado cada vez mais qualidade táctica, apesar de, neste momento ultrapassar um momento físico menos positivo, ao qual não é alheio grande parte do plantel leonino. Cada vez mais se pergunta, quanto tempo o Sporting conseguirá manter Adrien Silva no seu plantel?