Mundial de 2022 será realizado no Inverno

A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo comité executivo da FIFA: O Mundial de 2022 do Catar, realizar-se-à no Inverno, a fim de que se evitem as altas temperaturas do verão.

De acordo com Walter de Gregorio, director de comunicação do comité executivo da FIFA, o torneio terá um total de 28 dias, menos quatro que as edições anteriores, estando o arranque da competição previsto para o dia 21 de Novembro de 2022, ainda que tal data padeça ainda de confirmação. A FIFA chegou a ponderar a realização da competição aquando os meses de Janeiro e Fevereiro, no entanto, tal acabaria por coindicir com a realização dos jogos olímpicos de 2022.

As associações de clubes europeus e de campeonatos europeus, ECA e EPFL, respectivamente, continuam de «costas viradas» contra a medida, sendo que seis confederações da FIFA, assim como o sindicato internacional dos jogadores de futebol (FIFPro), estão de acordo com a mesma. Pela primeira vez o Mundial de futebol realizar-se-à no Inverno no hemisfério norte.