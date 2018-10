Nacional x FC Porto: Dragão motivado não pode repetir «Choupana 2013/2014»

É imperdoável perder: assim terá de pensar o FC Porto que, hoje, enfrenta o ardiloso Nacional da Madeira, equipa sempre complicada quando joga perante o seu público. O motivado Dragão, que segue numa senda de vitórias extremamente revigorante, terá de ultrapassar a oposição alvinegra para continuar a morder os calcanhares ao líder Benfica - rival que joga primeiro, às 18 horas, em Vila do Conde. Em caso de triunfo encarnado, a pressão portista subirá ainda mais de nível.

O FC Porto segue num caminho de triunfos, internos e externos: se na Liga nacional o Porto atropelou o rival Sporting (por 3-0, no Dragão) e conquistou com suor a Pedreira dos «Guerreiros do Minho», na Liga dos Campeões bateu com espectacularidade o Basileia, aplicando «chapa 4» e enchendo o peito para os tubarões da Europa verem. Pelo meio do percurso, um triunfo indómito contra o Arouca (Porto jogou cerca de 80 minutos em inferioridade numérica).

Porto: Prego a fundo na perseguição

A quatro pontos do primeiro classificado, o FC Porto não pode, apesar de envolvido na Liga dos Campeões, tirar o pé do acelerador da Liga: o Benfica permanece na frente, jogando bem e colocando o ónus da pressão da luta nas costas do perseguidor portista, que se pode despistar ao próximo tropeção - na Madeira, o Porto está proibido de repetir o resultado da temporada passada: derrota por 2-1 numa noite de descontrolo e ânimos à flor da pele. Os já idos Candeias e Rondón marcaram os golos que retiraram o fogo ao Dragão.

Este Nacional não é o mesmo doutros tempos...

Mas, apesar de ser uma equipa organizada e combativa, este Nacional da Madeira está longe de representar o mesmo grau de ameaça que representava na época transacta: a equipa de Manuel Machado tem desiludido na liga portuguesa. Deixou uma péssima imagem de si na primeira volta da Liga NOS e tenta agora esgrimir, jornada a jornada, argumentos que lhe permitam subir na tabela classificativa. Ainda assim, nem Benfica nem Sporting passearam na Choupana: o Benfica venceu por 1-2 mas entrou a perder; o Sporting ganhou mas penou e saiu da Madeira com um 0-1 muito suado.

Sem sofrer golos há 5 partidas, o FC Porto vive um momento psicológico extremamente positivo e a única pedra no sapato portista é mesmo a desvantagem de quatro pontos para o líder Benfica. Desde a jornada 18 que o Dragão não convive com a perda de pontos - a última vez que o FC Porto desperdiçou pontos foi...precisamente na Madeira, diante do Marítimo. Um golo de Galo chegou para deixar KO um Dragão sem pontaria.

Nacional sem titulares preponderantes

A oito pontos do quinto classificado e longe da meta europeia, o Nacional da Madeira precisa de pontos para dar outro tempero à sua insípida posição no campeonato. A última partida dos alvinegros reflectiu um colectivo débil, incapaz de ultrapassar, em Coimbra, as dificuldades criadas pela Académica renovada de José Viterbo. O clube irá defrontar o Porto sem alguns dos seus intérpretes mais preponderantes: Marco Matias, extremo goleador, estará a cumprir castigo; Tiago Rodrigues médio organizador de jogo, está, alegadamente, a sofrer de uma gastroenterite; o lateral Marçal, lesionado, também estará ausente.

Helton regressa à titularidade na Liga um ano depois

No FC Porto, Aboubakar continuará a ser a referência atacante na ausência do goleador Jackson Martínez. Danilo, lateral que se lesionou após um choque com o guardião Fabiano, voltou à convocatória portista mas deverá permanecer no banco de suplentes, em detrimento de Ricardo Pereira. Helton beneficiará do castigo de Fabiano (expulsão contra o Arouca) para voltar, um ano depois, a ser titular pelo FC Porto numa partida da Liga nacional.

Onzes prováveis do Nacional x FC Porto