«Hurricane Kane» marca três enquanto «Spurs» suam para bater Leicester

Mais um grande jogo do avançado furor da Premier League, Harry «Hurricane» Kane: o inglês marcou três golos e foi o principal responsável pela suada vitória do Tottenham, ontem, frente ao Leicester. White Hart Lane viu um furacão de golos e uma excelente exibição do avançado Kane, frente a um Leicester que vendeu cara a derrota.

Os «Spurs» entraram com toda a força e Harry Kane não só abriu o marcador aos 6 minutos como aos 13 aumentou para 2-0; mas o Leicester não se deu por batido e voltou ao jogo, marcando aos 38 minutos, por intermédio de Jamie Vardy. O golo do empate surgiu já na segunda parte, aos 21 minutos, por Wes Morgan - jogo ao rubro, recta final imprevisível.

Aos 64 minutos, o suspeito do costume voltou a fazer estragos - Harry Kane não titubeou e executou com acerto uma grande penalidade que voltou a colocar o Tottenham na frente do marcador. O golpe final foi dado por um auto-golo de Jeffery Schlupp, aos 85 minutos - o azar do ganês foi um golpe fatal nas aspirações dos visitantes mas tempo ainda houve para o golo de David Nugent, em cima do minuto 90.

Com esta vitória, o Tottenham reage da melhor forma à derrota da jornada passada (diante do Manchester United, por 3-0) e foca-se na luta pelo quarto lugar da Premier League; os «Spurs» de Nigel Pearson têm agora 53 pontos e estão a três do quarto classificado Manchester United, que, ainda assim, tem menos um jogo.