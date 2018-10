Sporting x Vitória Guimarães na Liga NOS (4-1)

19:56. Bom jogo do Sporting - a equipa leonina entrou com eficácia e marcou cedo, desarmando o Vitória e deixando-o em reacção; o segundo golo, de grande penalidade, deu maior tranquilidade ao leão, que chegou ao intervalo com a vantagem confortável de três golos. Na segunda parte o Sporting voltou a marcar, por Nani, noutra grande penalidade duvidosa; O Vitória apenas reduziu para 4-1 quando estava em vantagem numérica após a expulsão de Paulo Oliveira - Kanu marcou o tento de honra.

Apito final

90+2'. Apito final desta partida.

90'. Jogam-se mais dois minutos de descontos.

90'. Cartão amarelo para Mané, por jogo perigoso sobre o adversário: esticou a perna e colocou a integridade do oponente em perigo.

89'. Ewerton cortou a bola e impediu Tomané de rematar em direcção à baliza, excelente intercepção.

84'. Substituição na formação do Sporting: Entra Tobias Figueiredo e sai João Mário.

83'. Goooolooo do Vitória Guimarães!!! Livre marcado, a bola ressalta e chega ao coração da área, onde Kanu encosta oportunamente para a baliza leonina!!!

81'. Segundo amarelo, forçado, para Paulo Oliveira - expulsão para o defesa leonino. Má decisão do juiz, que noite desastrada de Jorge Sousa...

78'. Substituição na formação do Sporting: Entra André Martins e sai Adrien.

75'. Goooolooooo do Sporting!!! Nani marca a grande penalidade e dá laivos de goleada à partida de hoje!!!

74'. Grande penalidade para o Sporting, novamente uma decisão tremendamente duvidosa: Plange parece ter desarmado bem Mané...

72'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai Carrillo.

72'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Otávio e sai Bernard.

71'. Cartão amarelo para William Carvalho devido a uma falta ostensiva do trinco, agarrou e puxou o oponente.

70'. Intensifica-se o pendor atacante do Vitória: valeu Oliveira a cortar o remate do jogador vimaranense.

67'. Cartão amarelo para Paulo Oliveira, por ter rasteirado Ricardo Valente quando este encaminhava-se para a área: livre perigoso para os vimaranenses.

66'. Slimani e Josué estão a ser assistidos fora do relvado, 10 para 10 agora em Alvalade.

64'. Slimani e Josué chocaram, ambos ficam lesionados. Slimani está sangrando da cabeça.

63'. Gui, de cabeça, remata como mandam as leis, de cima para baixo, mas Patrício estica a perna e faz uma tremenda defesa! Melhor lance de ataque do Vitória na partida.

62'. Passe inteligente de Nani solicitando a velocidade de Carrillo...este ataca a bola mas Douglas antecipa-se e corta o lance mesmo na hora certa.

58'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Gui e sai Sami.

58'. Choque aparatoso entre Bernard e Miguel Lopes, ambos os jogadores ficam caídos no relvado.

55'. Livre directo de Nani...Douglas sacode para canto, com eficácia.

54'. Cartão amarelo para Nii Plange, que se viu obrigado a cometer falta sobre João Mário após passe arriscado de Douglas. Má decisão do guarda-redes vimanarense.

52'. Jogo interrompido: Patrício está a ser assistido.

47'. Excelente desarme de Miguel Lopes, em plena área, desarmou o avançado Ricardo Valente.

46'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Ricardo Valente e sai Bruno Gaspar.

46'. Recomeça a partida em Alvalade.

18:58. Jogo tranquilo para o Sporting, que marcou cedo e cedo se viu a dominar por completo a partida; João Mário correspondeu da melhor forma ao centro de Carrillo e abriu, de cabeça, o marcador. Adrien, de grande penalidade, aumentou para 2-0 e Slimani apontou o tento final da primeira parte. Jogo calmo, a favor dos Leões; o Vitória Guimarães ainda não mostrou argumentos para perturbar a paz leonina.

Intervalo

45+2'. Intervalo em Alvalade XXI.

45'. Mais minutos para se jogar aqui em Alvalade.

45'. Goooooloooo do Sporting!!! Miguel Lopes ganhou a linha de fundo e assistiu Slimani, que estrategicamente se colocou em posição mortífera para finalizar!!!

39'. Adrien está queixoso e vai ser assistido.

38'. Liderança tranquila para o Sporting, tudo corre de feição para a equipa da casa.

34'. Gooooolooo do Sporting!!! Adrien executa a penalidade com classe aumenta a vantagem!!!

34'. Remate contra o cotovelo do central Josué...e o juiz dá grande penalidade! Que péssima decisão, Josué nunca poderia evitar o contacto com a bola!

33'. Cartão amarelo para o central Josué, que ainda está incrédulo.

33'. Grande disparo de Adrien, do meio da rua, a bola beija a barra...recarga perigosa dentro da área...defende Douglas!! João Mário insiste e assiste...

32'. Cartão amarelo para Bruno Gaspar, travou Slimani quando este se preparava para gizar um contra-ataque.

20'. Cartão amarelo para Miguel Lopes depois de uma falta dura.

17'. Bom começo do Sporting, primeira chance de golo e, efectivamente, primeiro golo da partida para os leões.

14'. Gooooloooo do Sporting!!! Centro teleguiado e cabeceamento de João Mário, apareceu à ponta-de-lança e finalizou completamente sozinho!!!

14'. Carrillo arranca um bom cruzamento para o interior da área...

11'. Canto para o Vitória, Rui Patício defende, remate vimaranense para as bancadas.

8'. Pontapé de canto concedido ao Guimarães.

5'. Livre para o Vitória de Guimarães, por falta de Nani. Corte da defensiva leonina. O Sporting aproveita para reagir em contra-ataque, mas Slimani foi apanhado em fora-de-jogo.

2'. Novo cruzamento pela esquerda do Vitória de Guimarães, novamente sem perigo para os leões.

1'. Primeiro lance da partida, cruzamento muito largo do Vitória, sobrevoou toda a área leonina sem grande perigo.

1'. Começa a partida em Alvalade, Sporting e Vitória duelam pelos três pontos.

Apito inicial

17:45. Confirma-se: Ewerton no lugar de Tobias Figueiredo, que assim perde definitivamente a titularidade no Sporting. No Vitória, Tomané é o escolhido para atacar a baliza de Rui Patrício; André André será o maestro da equipa vimaranense, com Saré e Bernard a seu lado.

17:35. Onze titular do Vitória Guimarães: Douglas; Nii Plange, Kanu, Josué, Bruno Gaspar; André André, Saré, Bernard; Alex, Sami e Tomané

17:30. Onze titular Sporting: Patrício; Miguel Lopes, Ewerton, Paulo Oliveira e Jefferson; William, Adrien, João Mário; Nani, Carrillo e Slimani

16:45. Tobias Figueiredo ou Ewerton: quem irá fazer companhia ao central Paulo Oliveira no sector defensivo do Sporting? Marco Silva deverá escolher o brasileiro; na frente de ataque, Slimani permanecerá titular, deixando Fredy Montero no banco.

16:10. «Cada jogo tem a sua história e este vai, com certeza, ser um jogo difícil. O Sporting é uma equipa de qualidade, bem organizada e tem um bom treinador. Mas também sei o que vale a minha equipa, as suas virtudes e limitações. Acredito que vamos discutir o jogo e os três pontos em Alvalade», declarou Rui Vitória na antevisão da partida.

16:00. «O nosso objectivo é vencer o jogo. Só há uma forma de melhorar as classificações, que é ganhar os nossos jogos. É assim que vamos continuar e só temos de nos concentrar nos nossos jogos», afirmou Marco Silva na projecção do encontro; «Preparámos o jogo com ambição claramente na vitória», revelou o técnico do Sporting.

15:40. Para descobrirmos nova vitória forasteira do Vitória Guimarães sobre o Sporting teremos que recuar até à temporada 1995/1996, época em que os vimaranenses venceram o Leão em Alvalade por 2-3, com golos de Edinho, Armando e Capucho. Os golos caseiros foram Pedro Barbosa e Ricardo Sá Pinto.

15:20. O Vitória Guimarães apenas venceu por uma vez o Sporting em Alvalade neste presente milénio - foi na temporada 2010/2011, com um resultado de 2-3. Os golos vimaranenses foram marcados por Tiago Targino (2) e Bruno Teles; os tentos do Sporting foram assinados por Hélder Postiga e Simon Vukcevic.

15:00. Na temporada passada, na última deslocação do Vitória de Guimarães a Alvalade, para a Liga, o Sporting venceu pela margem mínima, 1-0, com um golo solitário do defesa argentino Marcos Rojo. Hoje, a dupla de centrais será totalmente diferente da que defrontou o Vitória na época passada - Rojo e Maurício abandonaram o Sporting: jogarão Tobias Figueiredo/Ewerton ao lado de Paulo Oliveira.

14:45. Sporting e Vitória Guimarães vão encontrar-se pela septuagésima vez no campeonato, em Alvalade - o Leão venceu por 51 ocasiões e os vimaranenses apenas venceram por 7 ocasiões, tendo existido 11 empates. Nos últimos dez anos, o Vitória Guimarães bateu o Sporting por três vezes, quase metade de todos os triunfos diante do leão em toda a História.

14:30. O Sporting segue imbatível em casa, para a Liga, desde o dia 11 de Maio de 2014, altura em que perdeu, no fecho do campeonato, com o Estoril, por 0-1. Ou seja, o último treinador a derrotar o Sporting em Alvalade XXI, para o campeonato, foi precisamente Marco Silva, o actual técnico dos Leões.

14:15. A primeira derrota do Sporting neste campeonato foi aplicada precisamente pelo Vitória de Guimarães - os vimaranenses receberam e bateram com categoria o Sporting, marcando três golos sem resposta. Os tentos foram marcados por Saré, João Afonso e André André (de grande penalidade). A exibição leonina foi bastante criticada pelo presidente Bruno de Carvalho.

13:50. Para o campeonato, o Vitória Guimarães não vence fora de casa desde o dia 7 de Novembro de 2014, data em que bateu o Arouca por 1-2. A formação vimaranense conta já com sete partidas realizadas fora sem qualquer vitória. Em casa, o Sporting continua imbatível nesta Liga NOS 2014/2015, mas já cedeu 5 empates em Alvalade XXI.

13:30. O Vitória de Guimarães vive um mau período, possivelmente o pior que atravessa na Liga NOS - desde que a segunda volta da Liga começou, o Vitória Guimarães apenas venceu uma partida em oito realizadas na segunda ronda (1-0 frente ao Marítimo). Desde do dia 7 de Dezembro, o Vitória Guimarães apenas triunfou em três partidas do campeonato.

13:20. O Sporting vive o período pós-catástrofe, tentando reerguer-se psicológica e desportivamente: depois do empate 1-1 contra o Benfica, que lhe tolheu as esperanças do título, o Sporting empatou contra o Belenenses e caiu com estrondo contra o FC Porto (3-0), ficando reduzido à luta pelo terceiro lugar na Liga NOS - vem de duas vitórias no campeonato (Penafiel e Marítimo).

13:10. O Sporting poderá hoje colocar o SC Braga à distância de 9 pontos, já que os arsenalistas empataram (0-0) contra a Académica e atrasaram-se ainda mais na luta pelo pódio da liga portuguesa; se o Sporting bater o Vitória Guimarães, assegurará uma distância que permite assegurar o terceiro lugar e o «play-off» da Liga dos Campeões em 2015/2016.

13:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Vitória Guimarães, referente à 26ª jornada da Liga NOS - a partida será jogado no Estádio Alvalade XXI e terá início às 18 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Vitória Guimarães, , grátis, em Vavel Portugal.