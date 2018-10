Sporting x Vitória Guimarães: Leões na perseguição à «Champions»

Com Tobias Figueiredo e William Carvalho de volta aos convocados e sem Cédric que está castigado por acumulação de cartões, o Sporting recebe hoje, em Alvalade, o Vitória de Guimarães. Depois de uma pesada derrota por 3-0 na primeira volta, os pupilos de Marco Silva encontram-se quase na máxima força para o embate contra a equipa de Rui Vitória, que aos poucos tem vindo «a perder gás» - na segunda volta da Liga apenas venceu uma partida em...oito jogos.

Sporting quer aumentar distâncias para o Braga...

Depois da sofrida vitória dos leões na Madeira, no passado Domingo, o objectivo leonino passa hoje por arrecadar mais três pontos que lhes permitam encurtar a distância para Benfica e FC Porto e manter acesas as esperanças pelo segundo lugar e respectivo acesso directo à fase de Grupos da Liga dos Campeões - caso vença hoje, o Leão cava um fosso de 9 pontos de distância para o SC Braga, quarto classificado.

Em antevisão à partida, Marco Silva deu mais uma vez o mote para que a sua equipa parta em busca dos três pontos, mostrando-se distante e pouco preocupado com os resultados dos seus adversários. «O nosso objectivo é vencer o jogo. Só há uma forma de melhorar as classificações, que é ganhar os nossos jogos. É assim que vamos continuar e só temos de nos concentrar nos nossos jogos. No final fazemos as contas».

Nas contas do treinador leonino deverá estar o central brasileiro Ewerton, que poderá manter a titularidade no eixo defensivo do Sporting, após ter-se estreado a titular contra o Marítimo, na jornada passada. A dúvida permanece: será Tobias Figueiredo ou Ewerton o parceiro do sólido Paulo Oliveira?

...Vimaranenses querem encurtar distâncias para o Braga

Se o Sporting quer aproveitar os deslizes dos seus adversários, também o Vitória de Guimarães, quinto classificado da Liga, o pretende fazer. Em caso de vitória, os vimaranenses ficam apenas a 4 pontos de distância do 4º lugar, actualmente ocupado pelo grande rival SC Braga, que nas três jornadas passadas desperdiçou oito pontos.

Para esta partida em Alvalade, a equipa de Rui Vitória conta com três reforços de peso, uma vez que Nii Plange, Bernard e Sami voltam à convocatória após castigo. Já João Afonso, Breno e Pedro Correia ficam de fora, todos por lesão. Na conferência de imprensa de antevisão a esta partida, o tema central foi a queda que o Vitória tem vindo a protagonizar nos últimos tempos. Num total de 8 jogos, apenas num deles a equipa saiu vitoriosa do terreno de jogo.

Em resposta ao tema, Rui Vitória mostrou-se «preocupado q.b.» e demonstrou confiança no valor e trabalho que todos têm desenvolvido, num momento de reestruturação interna. Ainda questionado sobre se acreditava que o resultado da primeira volta se repetisse, o técnico vimaranense disse peremptoriamente que não, acreditando «que cada jogo tem a sua história e este vai, com certeza, ser um jogo difícil. O Sporting é uma equipa de qualidade, bem organizada e tem um bom treinador», mas que ainda assim, a sua equipa vai a Alvalade em busca dos três pontos.

Vitória castigou o Leão na primeira volta

Não esquecer que, na partida da primeira volta da Liga NOS, foi a armada do Vitória SC a que pela primeira vez derrotou o Sporting na competição - um triunfo retumbante por 3-0 que deixou o reino do Leão em polvorosa e suscitou acentuadas críticas por parte do presidente leonino Bruno de Carvalho, que não poupou a equipa. O Sporting, que vem de duas vitórias titubeantes (Penafiel e Marítimo), terá de se manter alerta para os perigos vimaranenses.