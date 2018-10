Manchester United leva a melhor sobre Liverpool desinspirado

O Liverpool, quinto classificado da Premier League, recebeu esta tarde em sua casa o Manchester United que ocupava a quarta posição. A equipa visitante entrou bastante bem no jogo, com uma pressão alta e deixando o Liverpool a ver jogar. A primeira parte do jogo foi totalmente dominada pelos «Red Devils», que causaram grandes dificuldades à equipa da casa, podendo colocar a bola na baliza por variadíssimas vezes. O primeiro golo surge aos 14 minutos por parte do médio espanhol Juan Mata, depois dum passe de génio do compatriota, Ander Herrera. Anfield Road estava perante um golo totalmente espanhol.

Depois de uma primeira parte paupérrima, Brendan Rodgers lançou no jogo o patrão do meio-campo, mítico Steven Gerrard. Com esta entrada, previa-se maior disciplina táctica, maior tranquilidade e maior qualidade de passe, mas tal acabou por não acontecer. A lenda do Liverpool, passado 42 segundos de ter pisado o relvado, seria expulso, após uma feia e grave falta sobre Philippe Coutinho, contrariando toda a experiência que «Stevie G» poderia trazer ao jogo.

Novamente aos 14 minutos, mas desta feita da segunda parte, o suspeito dos primeiros 45 minutos iria bisar na partida com um golo de levantar o estádio, num lance onde foi visivel toda a sua inquestionável técnica. A esperança para dos de Liverpool iria reaparecer 10 minutos depois, perante o golo do internacional inglês Daniel Sturridge.

Já nos descontos, ao decorrer do minuto 93', o lateral holandês Daley Blind iria sofrer falta dentro da grande àrea por parte de da promessa Emre Can. Wayne Rooney, chamado a converter o castigo máximo, iria "oferecer" uma grande defesa ao guarda-redes belga, Simon Mignolet.

Com esta derrota, o Liverpool vê o Manchester United fugir-lhe ainda mais, colocando-o em maiores dificuldades na busca pelo último lugar que oferece a passagem aos play-offs da Liga dos Campeões.