Bundesliga: Bayern perde em casa contra o Monchengladbach

À passagem da jornada 26, o Bayern Munique, futuro oponente do FC Porto na Liga dos Campeões, caiu em casa frente ao Borussia Monchengladbach - resultado surpreendente mas que não belisca dolorosamente a tranquila e impassiva caminhada dos bávaros rumo à renovação do título da Bundesliga.

A equipa treinada por Pep Guardiola, apesar da grande escorregadela frente ao Monchengladbach, tem ainda uma dezena de pontos de vantagem sobre o segundo classificado da liga alemã, o Wolfsburgo - o Bayern tem 64 pontos enquanto que os «lobos» têm 54 pontos amealhados.

O Borussia Monchengladbach esteve pouco activo em termos de caudal ofensivo mas quando esmurrou o Bayern, fez mossa - golo ao minuto 30, tento do brasileiro Raffael Araújo num lance onde o «keeper» Manuel Neuer foi infeliz. Araújo bisou na partida aos 77 minutos, a passe de Kramer.

O Wolfsburgo, carrasco do Sporting na Liga Europa, não foi além de um empate forasteiro 1-1 contra o Mainz; o Borussia Dortmund deu mais um passo (fora) rumo à fuga do fosso da classificação, vencendo por 3-2 o Hannover do lateral João Pereira.