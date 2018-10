Boavista abate Belenenses: Era 'pós-Lito Vidigal' começa com derrota

Começou mal o período técnico «pós-Vidigal» no Belenenses: a turma do Restelo viajou até ao Bessa para defrontar o Boavista e de lá saiu com o vazio de uma derrota de 1-0. Brito foi o marcador do golo que deu os preciosos três pontos ao colectivo de Petit, impondo ao Belenenses um mau começo na nova era técnica, liderada por Jorge Simão.

Com esta derrota, o Belenenses vê o Rio Ave igualar a pontuação belenense de 36 pontos (os vilacondenses venceram o Benfica por 2-1 no passado Sábado), à medida que se intensifica a luta pelo quinto lugar - o Vitória de Guimarães voltou a perder, contra o Sporting, e apenas regista uma vitória na segunda volta da Liga NOS.

O Boavista, com esta vitória, praticamente garantiu a permanência na Primeira Liga 2015/2016, somando actualmente 28 pontos, mais nove que o décimo sétimo classificado, Gil VIcente. Em décimo terceiro lugar, com oito vitórias, os «axadrezados» estão a um mínimo passo de comemorar a fuga à despromoção, objectivo primordial do projecto boavisteiro.