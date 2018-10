Fernando Santos vê castigo reduzido para dois jogos

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) tinha punido inicialmente o seleccionador nacional Fernando Santos, com oito jogos de castigo, na altura ainda como técnico da Grécia, aquando expulsão na partida dos oitavos-de-final do Mundial do Brasil frente à Costa Rica.

Agora o TAS decidiu reduzir o castigo para quatro encontros, dos quais dois com pena suspensa a Fernando Santos que deste modo não vai poder orientar Portugal no banco já na partida de Domingo com a Sérvia, bem como o desafio com a Arménia a 13 de Junho, ambos a contar para o apuramento do Euro 2016.