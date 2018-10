José Mourinho frisa o objectivo de treinar a Selecção das Quinas

José Mourinho, melhor treinador português de todos os tempos está a cumprir actualmente a segunda temporada (da segunda passagem) com o emblema dos «Blues» ao peito. Depois de uma primeira passagem pelo clube Londrino entre 2004 e 2008 cheia de sucesso, levando o clube à conquista de duas Premier League e ainda algumas Taças.

Com uma carreiras recheada de títulos, inclusive, duas Champions já ganhas, o «Special One», que passou em Stamford Birdge a «Happy One», não esquece a sua Selecção e ,depois de mais uma vez ter sido questionado, pela imprensa inglesa, sobre a possibilidade de um dia vir a treinar o seu país, o treinador Português disse:

«Quero treinar a Selecção de Portugal num Campeonato do Mundo ou da Europa mas, se tal não acontecer, não será nenhum drama», explicando ainda a razão de não colocar no horizonte a sua retirada do mundo do futebol: «Tenho uma carreira maravilhosa, estou feliz e quero continuar durante muitos anos. Tenho trabalho, quero ter sucesso e tento dar sempre o meu melhor. Luto para não perder e para tentar ganhar, essa é a natureza do meu trabalho.»

«Quando se tem uma vida fantástica, uma família fantástica e uma boa situação financeira, se não tens paixão pelo teu trabalho, o desejo de ganhar, então tens todas as razões para parar», explicou, antes de concluir: «Se quero trabalhar por mais 15, 20 anos é porque sinto essa felicidade de trabalhar, de competir, de ganhar e de perder.»

Após mais uma vez ter frisado isto, a Selecção num futuro a médio prazo poderá levar a sério as palavras de José Mourinho e talvez lhe colocar, em cima da mesa, uma proposta concreta. Se tal acontecesse, não se tornaria nenhuma surpresa e com certeza deixaria o povo português bastante agradado com esta hipótese.