Alonso regressa à competição na Malásia

Era uma das notícias mais esperadas pelos fãs de F1. Fernando Alonso vai correr no GP da Malásia. Depois do estranho acidente no circuito da Catalunha durante os testes de Inverno, o espanhol foi aconselhado pelos médicos a não participar na primeira ronda do campeonato de F1, adensando ainda mais as dúvidas sobre o acidente do espanhol. Com este regresso a equipa pode voltar a ter um pouco de sossego e tem de novo aos comandos do MP4-30 o seu grande trunfo para esta nova era com a Honda.

Em declarações aos media, Alonso afirmou que se sente bem e está pronto para a corrida:

“Assisti ao fim-de-semana na Austrália de muito perto e eu estava em contacto constante com a equipa a partir do momento em que chegou à pista ", revelou Alonso. "É claro que temos muito trabalho pela frente, mas o resultado do Jenson em Melbourne foi encorajador do ponto de vista da fiabilidade e da recola de dados, que são extremamente importantes. Também gostaria de agradecer ao Kevin [Magnussen] pelos esforços ao longo do fim-de-semana, e é foi uma pena ele não ter chegado ao grid. O fim-de-semana vai ser difícil, mas estou ansioso para entrar no MP4-30 pela primeira vez num GP e voltar a competir. Passei algum tempo no simulador e meu foco será a continuação do desenvolvimento do nosso pacote com meus engenheiros, trabalhando no nosso set-up. Há um grande potencial no carro e vamos continuar a dar o máximo em todas as corridas até que vejamos resultados."

O espanhol mostra-se confiante para o seu regresso, afirmando que a pista é uma das suas preferidas e onde já conseguiu vários pódios: “Tenho trabalhado duro a minha forma física e sinto-me bem e pronto para o fim de semana . O calor na Malásia é sempre muito difícil para os pilotos, mas eu tenho vindo a trabalhar esse aspecto e estou preparado para todas as condições meteorológicas que poderemos enfrentar em Sepang. Esta pista sempre foi uma das minhas favoritas. É um circuito realmente emocionante de conduzir e há a oportunidade para boas batalhas de ultrapassagem entre as retas e as curvas rápidas ”.

Bottas com fortes hipóteses de regressar também em Sepang

Valteri Bottas, outro ausente de última hora na corrida australiana devido a uma lesão nas costas, tem trabalhado para recuperar da mazela e tudo indica que estará em condições para competir pela Williams. Depois da desilusão por não ter participado na corrida, Bottas ficou na Ásia para se recuperar e aclimatizar ao calor e à humidade, dizendo que está pronto para correr. No entanto falta ainda a confirmação, com o finlandês a ser sujeito aos inevitáveis testes médicos da FIA para atestar a sua condição física. Mas é muito provável termos o finlandês no grid de Sepang.