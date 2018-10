Calcio chama: Quintero pode seguir rumo de Iturbe

O jovem jogador italiano Juan Quintero poderá estar de saída do reino do Dragão, muito provavelmente rumo à liga italiana: são estes os rumores que correm na imprensa desportivo do país. O atleta colombiano não tem sido opção regular de Julen Lopetegui nesta temporada 2014/2015 e deverá abandonar o clube portista no fim da temporada.

O jogador, que tem estatuto de internacional A, chegou ao FC Porto em 2013, vindo do Pescara, clube italiano onde demonstrou os seus dotes de médio de ruptura, munido de uma excelente controlo de bola e óptima visão de jogo. Mas a afirmação de Quintero na liga portuguesa tem sido permanentemente adiada.

Ainda assim o clube portista fez um esforço financeiro e adquiriu a totalidade do passe do atleta (4,5 milhões por 50% do passe) no final de 2014, mostrando confiança nas suas potencialidades. A verdade é que Quintero tarda em fixar-se no onze de Lopetegui e a SAD pensa já em duas possibilidades: emprestar o jogador ou rentabilizar o seu passe, vendendo-o a um dos clubes do Calcio, como fez com o argentino Juan Iturbe.

Não sendo Quintero um activo regular na equipa, o FC Porto equaciona a venda do jogador, de modo a garantir fluxo financeiro que permita manter jogadores preponderantes como Alex Sandro, Cristiano Tello ou Casemiro, todos eles tidos como elementos fulcrais no futuro portista. Danilo, já negociado com o Real Madrid, é perda que a SAD nortenha já esperava, dada a alta procura pelo lateral brasileiro.