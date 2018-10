Ola John nos planos do Crystal Palace: HITC confirma notícia VAVEL

O portal informativo inglês «Here is the City» avançou hoje com a notícia de que o extremo holandês do Benfica, Ola John, está nos planos do Crystal Palace para a próxima época, tal como noticiado pelo Vavel Portugal. O atleta agrada ao técnico Alan Pardew e integra uma lista de preferências onde também constam os nomes do central Jardel e do jovem brasileiro Anderson Talisca.

O extremo esquerdo internacional é mesmo o alvo principal da cobiça do clube inglês e a sua situação de suplente na Luz (tapado pela titularidade unânime de Gaitán) poderá ajudar à saída do jogador, que vive actualmente na sombra do extremo argentino. O treinador do Crystal Palace tinha já dado a entender que poderá estar prestes a ser encetada uma espécie de entendimento comercial entre o clube e o campeão luso - Ola John poderá ser transferido no âmbito de tal entendimento.

Tal como foi noticiado hoje pelo jornalista Rafael Reis, o extremo vindo do Twente, da Eredivisie, é o alvo primordial do Crystal Palace e, caso não entre nas contas do onze titular de 2015/2016, será altamente provável que opte por rumar a outras paragens, onde possa desenvolver o seu futebol na condição de regular titular.

Tudo dependerá também das equações feitas por Jorge Jesus no final da temporada: se Gaitán permanecer na Luz, Jesus dará primazia total à utilização do mago alviceleste, mas, caso este saia (existe forte procura), Ola John poderá assumir o estatuto de titular. Resta saber o holandês driblador estará nos planos do técnico de 60 anos para a próxima temporada.