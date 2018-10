AS avança: Xavi vai rumar ao Qatar para vestir a camisola do Al Sadd

Xavier Hernández Creus, médio internacional espanhol de 35 anos, deverá colocar um fim a todas as especulações que existiam à sua volta, devido à pouca utilização na equipa Catalã. Depois de 18 anos a defender as cores do Barcelona, Xavi estará prestes terminar o longo e fiel ciclo da sua vida, agarrando um novo desafio nas Arábias, segundo avançado o jornal desportivo espanhol AS.

A informação afirma que o médio assinou contrato com o Al Sadd para as próximas 3 épocas com mais uma de opção. Com certeza que o que atraiu um jogador deste calibre terá sido o salário oferecido, em que irá receber nada mais, nada menos que 10 milhões de euros por ano.

Internacional 133 vezes pelo seus país, tendo marcardo 13 golos, Xavi ainda ocupará a vaga deixada vaga há um ano pelo antigo avançado madrileno Raúl, jogador que agora actua ao serviço do New York Cosmos. Além do papel de jogador, o médio catalão será ainda assessor da Aspire, a academia local que forma jogadores tendo em vista o Mundial'2022, que será disputado precisamente no Qatar (apesar da contestação de vários orgãos futebolisticos).

Nestes 18 anos, conquistou 2 campeonatos do mundo de Clubes, 2 Supertaças Europeias, 3 Ligas dos Campeões, 7 campeonatos espanhóis, 2 Taças espanholas e ainda 6 Supertaças espanholas.