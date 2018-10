Athletic ganhou sempre a final da Taça do Rei em Barcelona

O Athletic ganhou sempre nas suas deslocações a Barcelona para jogar a final da Taça do Rei. No próximo dia 30 de Maio, Sábado, os bascos vão jogar a sua sétima final da competição em Barcelona. Mas nunca disputaram o jogo final no Camp Nou, em que o Barcelona, na única final que foi disputada no seu estádio em 1963, venceru por 3-1 o Real Saragoça com golos de Pereda, Kocsis e Zaldúa.

De qualquer forma, não poderiam ser melhores os antecedentes históricos para o conjunto basco, que ganhou as seis finais anteriores, a última contra o Valência em 1945, em Montjuic, atual estádio do Espanhol. Das seis, quatro foram no Montjuic em que venceu novamente o Valencia em 1944, o Real Madrid em 1933 e em 1930.

Antesvencera o Club Esportiu Europa (antigo clube histórico) no Les Corts (estádio anterior ao actual Camp Nou) e de novo o Real Madrid no ano de 1917 no Muntaner, um dos antigos estádios em que jogou o Barcelona.