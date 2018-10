Boas relações entre Porto e Doyen abrem as portas à vinda de Lucas Lima

O FC Porto poderá estar perto de garantir a contratação do centrocampista brasileiro Lucas Lima, jogador de 24 anos que actua no Santos. O atleta, cobiçado por vários clubes europeus, poderá chegar à cidade Invicta no defeso de Verão que se aproxima.

O jogador encaixa no perfil de contratações realizadas pela direcção portista: jovem jogador com potencial para explodir no futebol europeu e permitir um futuro significativo encaixe financeiro à SAD dos dragões. O passe do atleta pertence ao fundo de investimento Doyen e tal facto poderá ser um trunfo a favor do FC Porto nas negociações, dadas as boas relações entre as duas entidades.

Formado no Inter de Limeira, Lucas Lima venceu o Campeonato Gaúcho em 2013 e está no Santos desde 2014. Efectuou 49 jogos durante o ano de 2014, tendo marcado cinco golos. Em 2015 conta já com 13 partidas disputadas ao serviço do Santos.