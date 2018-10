André Martins de saída do Sporting no final da época

Todos os dados indicam para o fim da relação laboral entre Sporting e o médio André Martins: o jogador não é opção para a equipa principal e o processo de renovação de contrato, que se vinha arrastando em 2014 sem desenvolvimentos, está definitivamente parado e estagnado, sem interesse do Sporting em reatar as conversações.

O jogador formado na Academia leonina terminará o seu contrato com os Leões em 2016, o que obrigará o Sporting a colocar o passe do centrocampista no mercado, de modo a rentabilizar uma possível (e desejada) transferência, que, a realizar-se, deverá levar André Martins para uma liga estrangeira.

O jogador de 25 anos foi peça regular no xadrez de Leonardo Jardim em 2013/2014 mas a ascensão do jovem promissor João Mário e a vigência do médio organizador Adrien fizeram com que Martins ficasse devotado ao banco de suplentes, apenas actuando para suprir as ausências dos dois primeiros.