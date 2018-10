Desacatos na visita do Gil: Imagens do Sporting desmentem Liga

A CMTV divulgou esta semana o vídeo que o Sporting apresentou ao Conselho de Disciplina da FPF para comprovar que Bruno de Carvalho, punido com um mês de suspensão por desacatos no intervalo da partida entre os leões e o Gil Vicente, foi provocado por um responsável do emblema de Barcelos.

Neste vídeo, é possível verificar que os incidentes verificados no túnel de Alvalade no passado dia 22 de Fevereiro, entre José Augusto Ferreira, treinador de guarda-redes do Gil Vicente, e Bruno de Carvalho, foram presenciados por dois delegados da Liga, sendo perceptível que é o elemento do clube de Barcelos, num primeiro momento, quem provoca o Presidente do Sporting aquando da reentrada das equipas nos balneários, ao intervalo.