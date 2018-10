Qualificação GP da Malásia de F1

10:35 Com a grelha de partida definida nesta prolongada qualificação, é tempo de nos despedirmos. Amanhã temos a corrida, até lá!

10:33 E para Max Verstappen, apenas aos 17 anos ele demonstra que é um excelente pilotos, apesar de ser ainda um adolescente. O sexto posto na grelha é o melhor na sua curta carreira, e está atrás dos Red Bull de Ricciardo e Kvyat, mas é demonstrativo de quem ainda duvidasse do seu talento.

10:30 Os três primeiros da grelha são exatamente iguais aos do ano passado, mesmo com o piloto alemão a ter mudado de equipa de 2014. Na boxe da Ferrari, todos ficaram felizes com o facto de Vettel ter conseguido colocar o carro entre os Mercedes.

10:26 Vettel faz 1.49,9, a 74 centésimos de Hamilton, Rosberg faz o terceiro melhor tempo, atrás de Hamilton e Vettel, enquanto que Max Verstappen é o sexto na grelha, atrás dos Red Bull.

10:25 Hamilton na pista para tentar a volta mais rápida, mas Rosberg atrapalhou-o um pouco e ela pode ter sido algo estragada, pois ele abrandou.

10:25 Bottas tentou duas voltas lançadas, mas acaba sempre nas boxes, mudando de pneus e ajustando as asas.

10:24 Todos os carros estão com pneus intermédios. O tempo de Verstappen e melhor do que os Red Bull oficiais de Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat.

10:24 Vettel faz 1.51,017, entre Rosberg e Verstappen

10:22 Os que colocaram pneus de chuva foram às boxes para mudar para inermédios, e os tempos começam a baixar, à medida que a pista seque.

10:20 Vettel faz 1.53.728, mas Hamilton faz 1.49,834. Verstappen faz o terceiro melhor tempo, passando Vettel!

10:18 Contudo, os pilotos com intermédios estão mais velozes em cerca de segundo e meio.

10:16 Há ainda muito spray na pista nas primeiras cinco curvas, mas mesmo assim, Valtteri Bottas vai tentar marcar uma volta.

10:15 Bottas na frente de Massa quando foram para a pista, ao mesmo tempo que Lewis Hamilton também volta à pista em intermédios.

10:15 Nico Rosberg também vai de intermédios, no momento em que a pista está aberta para a última parte da qualificação.

10:13 Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo voltam para a pista com pneus intermédios.

10:11 Faltam quatro minutos para o inicio da Q3 e os Williams vão já para o final das boxes com os pneus de chuva. Ao mesmo tempo, Peter Sauber observa Marcus Ericsson a sair também das boxes.

10:07 Ainda não está seco, mas em certas partes da pista, mais concretamente antes da primeira grande reta, a pista começa a ficar húmida.

10:05 O Safety Car está de volta na pista, de novo para ver as condições na pista. Normalmente, a curva 3 do circuito é a mais complicada, por causa da água que está mais presente.

10:04 Os pilotos esperam impacientemente para que a sessão esteja em condições para começar.

09:58 A Q3 vai começar pelas 18:15 locais, dentro de 15 minutos.

09:56 Aparentemente, a qualificação poderá regressar dentro de tres minutos, enquanto em que o Safety Car volta à pista.

09:54 O Safety Car está na pista para avaliar as suas condições.

09:51 A qualificação foi adiada pr uns minutos, enquanto a chuva não para de cair. Mas com o tempo ainda cinzento, não parece que isso aconteça tão cedo...

09:49 Nas imagens da BBC os pilotos de desenvolvimeto da Lotus, Joylon Palmer e Camen Jordá, a ver se chuva para ou não em Sepang.

09:46 A chuva diminui em Sepang, mas apesar do calor e do tepo quente, vai demorar algum tempo para que a pista seque e os pilotos possam ir à pista e fazer a parte final da qualificação.

09:42 A eventualidade de a Q3 ser atrasada em alguns minutos está no ar, para que a chuva passe, está em cima da mesa.

09:40 A Q2 acaba debaixo de chuva, sem que os carros entrassem de novo na pista. Rosberg, Hamilton, Vettel, Ricciardo, Max Verstappen, Grosjean, Ericsson, Bottas e Massa estão na Q3.

09:33 Verstappen e Ericsson são as surpresas na Q2, conseguindo tempo para a Q3, com Hamilton a conseguir apenas o oitavo tempo, mas o suficiente para passar. Entretanto, há bandeiras amarelas nas curvas 1 a 3.

09:32 Chove copiosamente na reta da meta, com os carros a irem para as boxes.

09:30 Chove enre as curvas 5 e 8, e parece que Raikkonen não conseguiu fazer um tempo suficiente para o "top ten". Faz o 11º tempo e está de fora.

09:28 Vettel faz 1.39,632, Rosberg faz melhor: 1.39,277. Hamilton apenas consegue melhor do que o quinto tempo, enquanto que começa a chover.

09:26 O primeiro da fila é Sebastian Vettel, tentando marcar um tempo, enquanto que os engenheiros pressionam os seus pilotos para que marquem um tempo agora, pois caso contrário, a chuva chegará.

09:25 Para a Q2... todos os carros estão no fim das boxes para sairem da pista o mais depressa possivel. É que se vêm os relâmpagos no horizonte!

09:22 Agora haverá um momento de pausa entre as duas primeiras partes da qualificação, numa altura em que o tempo começa a ser ameaçador.

09:20 Para além dos McLaren e dos Manor, aparentemente, o Sauber de Felipe Nasr poderá ter ficado de fora da Q2.

09:18 Alonso de volta na pista, para tentar melhorar os seus tempos. Só faz 1.41,958, e fica de fora do Q2, tal como Jenson Button.

09:16 Perez na pista. Ele precisa de marcar tempo, pois está em zona de perigo.

09:15 Carlos Sainz fez 1.39,8 e faz o quarto melhor tempo com o seu Toro Rosso.

09:12 Ao mesmo tempo, os Mercedes estão nas boxes, sem pneus nos carros, pois conseguiram marcar o suficiente para a Q2.

09:12 Will Stevens ainda não conseguiu sair das boxes, e com os minutos a passarem parece que poderá não conseguir marcar qualquer tempo.

09:11 Alonso nas boxes, numa altura em que o espanhol está atrás do Red Bull de Daniil Kvyat.

09:09 Button faz 1.41,708, e é apenas o 17º, apenas mais veloz do que Merhi.

09:08 Roberto Merhi falha a travagem, mas consegue continuar com o seu Manor.

09:07 Vettel faz 1.39,814 e faz o terceiro tempo.

09:07 Bottas faz 1,40,209.

09:05 Carlos Sainz Jr. deixou escapar a traseira na travagem para a última curva, ao mesmo tempo que Will Stevens, da Manor, tem problemas com o seu carro.

09:02 Os restantes carros do pelotão começam a ir à pista, com pneus médios calçados.

09:01 Os avisos de chuva começam a aparecer, enquanto que o primeiro carro a sair é o de Mercedes de Nico Rosberg, seguido pelo McLaren de Jenson Button.

09:00 Luz verde, começou a qualificação.

08:57 Neste momento, há nuvens negras no horizonte, com chuva a vinte minutos de distância do circuito, mas nas boxes tudo se prepara para a qualificação.

08:54 Jenson Button, ao falar à BBC, afirmou que apesar da performance do carro, estava positivo sobre a maneira como o carro evoluirá ao longo da temporada, apesar das chances de eles não passarem da Q1 aqui serem bem grandes.

08:52 Apesar do tempo nublado, o sol rompe as nuvens de quando em quando, atingindo as pessoas de forma inclemente.

08:50 A dez minutos do inicio da qualifcação, o tempo em Sepang é nublado e as chances de chuva são a rondar os 60 por cento, apesar do calor tropical.

08:48 Depois de uma pausa, estamos de voltam quando faltam doze minutos para o inicio da qualificação em Sepang.

07:56 Quanto a Vettel, as suas vitórias foram em 2010, 2011 e 2013, todos com a Red Bull, e esta última foi marcada pela polémica, com o alemão a desobedecer às ordens de equipa e a passar em Mark Webber na luta pela liderança dessa corrida.

Qualificação GP da Malásia de F1 e em direto

07:53 Desde então, os grandes vencedores foram Michael Schuamcher, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, todos com três vitórias cada um. O piloto alemão venceu em 2000, 2001 e 2004, enquanto que o piloto espanhol foi o vencedor em 2005, 2007 e 2012, todos em carros diferentes: Renault, McLaren e Ferrari.

07:50 Contudo, as coisas não serviram para a luta pelo campeonato, pois na corrida final, em Suzuka, o McLaren de Mika Hakkinen acabou por vencer e abter o bicampeonato.

07:48 Essa corrida foi depois marcada pela polémica quando os comissários de pista desqualificaram os Ferrari devido a um problema com os defletores de ar laterais. Contudo, a Scuderia apelou à FIA e alguns dias depois, foi restaurado o resultado a favor de Schumacher e Irvine.

07:46 A primeira prova da história aconteceu a 17 de outubro desse ano, com uma dobradinha da Ferrari, liderada por Eddie Irvine e por Michael Schumacher, que fazia ali o seu regresso à Formula 1, após uma ausência de seis corridas devido ao seu acidente em Silverstone, onde fraturou a perna direita.

07:44 A Formula 1 entrou em ação em 1999, com um circuito desenhado por Hermann Tilke, nos arredores da capital, Kuala Lumpur, e perto do principal aeroporto do país.

Qualificação GP da Malásia de F1 e em direto

07:42 Em termos de história, o GP da Malásia existe desde 1962, quando começou a ser disputado em... Singapura. Apenas em 1968 é que decorreu em território malaio, mais concertamente no circuito de Shah Alam.

07:40 Agora, passemos aos detalhes da pista. Com 5543 metros, o circuito de Sepang, construido em 1999, apresenta quinze curvas e a distancia que os pilotos percorrerão amanhã, na corrida, será de 310,408 quilómetros, feitos em 53 voltas.

07:38 Contudo, superado este primeiro obstáculo, outro surge à frente deles, que é o de fazer o carro competitivo, pois após a realização dos treinos livres, os carros de Will Stevens e Roberto Merhi são os mais lentos do pelotão, roçando o limite dos 107 por cento, que determina se podem correr ou não.

07:36 A outra novidade do fim de semana malaio é o regresso dos Manor à pista, superados os seus problemas de motor e software que os impediram de sair à pista no fim de semana australiano.

07:34 Agora que Alonso está de volta, o grande desafio que têm pela frente é fazer o carro competitivo, pois tirando as Manor, os McLaren-Honda são o carro mais lento do pelotão, pelo que foi visto quer no fim de semana australiano, quer nos treinos livres de ontem.

Qualificação GP da Malásia de F1 e em direto

07:32 O fim de semana malaio está a ser marcado por vários acontecimentos. O primeiro é o regresso de Fernando Alonso à pista, um mês depois de ter sofrido um acidente nos testes de Barcelona, e que resultou numa contusão cerebral.

07:31 O fim de semana malaio acontece duas semanas depois da prova de abertura, no circuito australiano de Melbourne, corrida dominada pelos dois Mercedes e vencida por Lewis Hamilton.

07:30 Bom dia, sejam bem-vindos à Qualificação do GP da Malásia de Formula 1, a segunda prova da temporada de 2015.