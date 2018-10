«Desentendimento com Marco Silva foi ultrapassado», garante Bruno de Carvalho

Numa entrevista concedida ao jornal Record por ocasião do aniversário do segundo ano à frente dos destinos do Sporting, Bruno de Carvalho repassou a actualidade leonina e voltou a garantir que Marco Silva está seguro em Alvalade.

«Somos os dois crescidos e isso já foi completamente ultrapassado (...). [Relação] é normal, igual ao que era no início», sublinhou, antes de reeiterar que o técnico verde e branco nunca chegou a ser demitido do cargo.

«Em momento algum o Marco foi demitido, em momento algum isso lhe foi transmitido».

Sobre o mais recente caso disciplinar envolvendo o brasileiro Jefferson, BdC ilustrou o episódio da seguinte forma:

«Vamos imaginar que um funcionário de uma empresa se vira para o patrão de uma forma perfeitamente ofensiva...», exemplificou, negando estar arrependido pela decisão tomada face à eliminação europeia dos leões diante do Wolfsburgo, perante a ausência do lateral canarinho - «Nem que fosse o Cristiano Ronaldo», atirou.

Voltando à polémica à volta das críticas aos jogadores após a derrota em Guimarães por 3-0, o presidente do Sporting explicou o motivo pelo qual não voltará a utilizar o facebook para veicular mensagens dirigidas ao plantel dos leões.

«As pessoas concordaram com o que foi dito. Depois de tanta conversa entendi que começaram a ficar divididas, mesmo que as acharam bem na altura. Por isso é que achei que nao devia voltar a fazer», sustentou.

Sobre a possibilidade de não assumir a candidatura ao título na próxima época, Bruno de Carvalho rejeitou esse cenário.

«Na próxima época, quando me perguntarem as ambições do Sporting, vou dar uma de duas respostas: ou somos candidatos ao título ou lutamos para ser felizes. Como nunca fui muito bom em poesia, acho que vou para a resposta do somos candidatos ao título».

Neste mesma entrevista, o presidente do Sporting deu a conhecer a sua intenção de recandidatar ao próximo acto eleitoral do clube de Alvalade.