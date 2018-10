Oficial: Nani não volta ao Sporting na próxima temporada

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, dissipou as dúvidas quanto ao futuro de Nani em Alvalade- o extremo internacional não irá continuar no Sporting em 2015/2016 e o seu futuro será longe do reino do Leão.

O líder leonino confirmou, numa entrevista ao jornal «Record», que o craque português, cujo passe pertence ao Manchester United, terminará definitivamente a ligação com os Leões no final da presente temporada, mal acabe o período de empréstimo.

«Com muita pena nossa, não estará cá na próxima época», declarou Bruno de Carvalho ao diário «Record», garantindo que o clube sabia de antemão que o negócio do empréstimo de Nani resumir-se-ia sempre a uma temporada apenas.

Nani, activo que tem liderado o Sporting dentro de campo, marcou 11 golos na presente temporada (4 deles na Liga dos Campeões) e será uma peça extremamente difícil de substituir em 2015/2016. Em vias de regressar ao Sporting está o médio ofensivo marroquino Zakaria Labyad, que integrará o plantel leonino da próxima temporada (está actualmente emprestado ao Vitesse, da Eredivisie).

Labyad, outrora afastado do plantel leonino devido a divergências negociais, terá, segundo o presidente do Sporting, resolvido a bem as questões pendentes, podendo, na próxima época, integrar o lote de jogadores à disposição de Marco Silva.