Pole Position para Hamilton em Sepang

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 está de regresso este domingo, com o Grande Prémio da Malásia. A segunda prova do calendário realiza-se no Circuito Internacional de Sepang onde a ameaça de chuva poderá trazer muitas dificuldades extras para os pilotos.

Regressos à pista

A primeira sessão de qualificação ficou marcada pelo regresso da Marussia que fez alinhar o espanhol Roberto Merhi. Fora das contas no GP da Austrália, a Marussia volta às pistas ainda que mostrando grande debilidades. Will Stevens não chegou a sair das boxes com problemas mecânicos e Roberto Merhi não conseguiu um tempo mínimo aceitável estabelecido em 1:46.217.

Fernando Alonso foi outra nas novidades em Sepang. O espanhol voltou à pista ao volante do McLaren, porém não foi além do 18º tempo na primeira sessão de qualificação ficando fora de cena desde a primeira instância. Jenson Button não fez melhor e com o 17º tempo deixou a McLaren sem pilotos para a Q2.

Chuva traiu vários pilotos

A segunda sessão de qualificação ficou marcada pela chuva que se abateu sobre o circuito. No início da sessão foram vários os pilotos a fazer fila na própria linha das boxes por forma a entrar em pista o mais rápido possível e fazer um tempo que os levasse à passagem à Q3. O tempo foi escasso para a maioria dos pilotos que não avançou de imediato e muitos foram apanhados pela chuva logo na primeira tentativa de volta lançada.

Apenas metade do tempo da Q2 foi utilizado pelos pilotos. Com a pista encharcada foi impossível regressar ao circuito e melhorar os tempos alcançados nas duas primeiras voltas. Pouca sorte para Kimi Räikkönen, Pastor Maldonado ou Nico Hulkenberg que ficaram arredados da terceira e última sessão. Pelo caminho ficaram ainda Sergio Perez, Carlos Sainz e Felipe Nasr.

A chuva mostrou sinais de abrandamento e a Q3 teve início após a entrada do Safety Car em pista. Os pilotos regressaram rapidamente à pista para garantir os melhores tempos a fim de fintar as condições meteorológicas. O final da sessão ficou marcado por várias trocas de lugares nos últimos instantes com a maior surpresa a ser a 2ª posição de Sebastian Vettel, batendo o compatriota Nico Rosberg da Mercedes.

Impecável só Lewis Hamilton que voou para a pole position na última volta lançada. O inglês não deu hipóteses e segue imbatível neste início de campeonato. Os Red Bull de Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat foram quarto e quinto, respectivamente, e seguem em posições favoráveis para a corrida de domingo. Max Verstappen levou o Toro Rosso à sexta posição e mostrou as garras aos Williams de Felipe Massa (sétimo) e Valtteri Bottas (nono).

Grelha de Partida

1- Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:49.834

2- Sebastian Vettel (Ferrari) - 1:49.908

3- Nico Rosberg (Mercedes) - 1:50.299

4- Daniel Ricciardo (Red Bull) - 1:51.541

5- Daniil Kvyat (Red Bull) - 1:51.951

6- Max Verstappen (Toro Rosso) - 1:51.981

7- Felipe Massa (Williams) - 1:52.473

8- Romain Grosjean (Lotus) - 1:52.981

9- Valtteri Bottas (Williams) - 1:53.179

10- Marcus Ericsson (Sauber) - 1:53.261

O Circuito Internacional de Sepang

Caracterizado pelas curvas de alta, média e baixa velocidade e pelas duas grandes rectas praticamente paralelas, unidas por um gancho lento, o Circuito Internacional de Sepang é um dos mais espectaculares em termos de design. A pista é também uma das mais largas do calendário, o que poderá beneficiar um maior número de ultrapassagens e, deste modo, proporcionar maior emoção à corrida.

O GP da Malásia está marcado para as 7h desde domingo, com directo aqui na Vavel.