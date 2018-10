Ricardinho eleito Melhor Jogador do Mundo de Futsal

Os prémios foram atribuídos pelo site futsalplanet.com esta sexta-feira, Ricardinho recorde-se ganhou o campeonato e Taça de Espanha na última temporada, ao serviço do Inter MoviStar. O craque português reagiu de imediato na sua conta pessoal do Twitter. «Muito contente por voltar a tocar o céu. Ser eleito como melhor jogador do Mundo é algo incrível. Obrigado a todos os fãs», escreveu.

Ricardinho ficou à frente do brasileiro e seu ídolo Falcão e também do italo-brasileiro Gabriel Oliveira. Para além do internacional português estavam também nomeados, Nuno Dias treinador do Sporting, que falhou o pódio dos melhores treinadores do mundo, bem como a própria equipa leonina que terminou no sexto lugar.