Os jogadores que formam a equipa mais bem paga do mundo

A equipa em que os seus jogadores são os mais bem pagos do mundo começa com o guarda-redes do Real Madrid Iker Casillas que tem um rendimento anual de 13,5 milhões de euros, depois temos na esquerda o campeão do Mundo Philipp Lahm que tem um salário bruto anual de sete milhões.

No centro temos o antigo jogador do Benfica David Luiz, que ganha 12 milhões por ano, a fazer dupla temos outro brasileiro, Thiago Silva, com 23 milhões. Na direita temos Daniel Alves, o lateral «blaugrana» que, se for para o PSG, irá auferir um salário anual de nove milhões de euros.

No meio-campo começamos com Gareth Bale, o galês recebe do Real cerca de 14 milhões por ano e Yaya Touré que recebe dos milionários do Manchester City 16,7 milhões. Na sua nova posição de meio campo temos Wayne Rooney e o seu salário de 16,1 milhões de euros e para terminar as questões do miolo temos o brasileiro Neymar que recebe do Barcelona qualquer coisa como 20 milhões.

No ataque temos os dois melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo que tem um vencimento anual de 27 milhões, e Lionel Messi, que é o mais bem pago com 36 milhões por ano.