Portugal: Pepe não joga frente à Sérvia

Fernando Santos confirmou hoje que Pepe vai mesmo falhar a partida de qualificação para o Euro 2016 frente à Sérvia. O central do Real Madrid acusou um pequeno traumatismo e, apesar de ter voltado a integrar o treino dos colegas esta quarta-feira, não conseguiu recuperar a sua condição física a tempo do jogo de domingo, no Estádio da Luz.

«O Pepe é um profissional fantástico e que ao longo da semana fez um trabalho progressivo, visto que acusou um traumatismo. Trabalhou, mas infelizmente para nós, na perspectiva de que é um excelente jogador, porque acredito em todos os convocados, não reúne todas a condições para jogar domingo. Está melhor, mas a evolução não foi plena para integrar a equipa», explicou o selecionador, adiantando que a decisão foi tomada esta manhã pela equipa técnica.

Ainda que não seja um opção válida para o próximo encontro, o jogador de 32 anos vai continuar em estágio com a selecção nacional, uma vez que terça-feira se disputa um amigável com Cabo Verde.