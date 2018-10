GP da Malásia 2015 de F1

05:35 Faremos agora um breve intervalo no nosso acompanhamento. Dentro de aproximadamente 30 minutos retomaremos a emissão com todas as últimas notícias e lançamento da corrida. Até já!

05:30 A exactamente uma hora e meia do início da corrida, recordamos aqui a ordem de partida para o GP da Malásia 2015. Hoje, esperamos ter 20 carros em prova, depois de apenas 15 terem largado na Austrália.

1 Hamilton Mercedes 2 Vettel Ferrari 3 Rosberg Mercedes 4 Ricciardo Red Bull 5 Kvyat Red Bull 6 Verstappen Toro Rosso 7 Massa Williams 8 Bottas Williams 9 Ericsson Sauber 10 Grosjean Lotus 11 Räikkönen Ferrari 12 Maldonado Lotus 13 Hulkenberg Force India 14 Perez Force India 15 Sainz Toro Rosso 16 Nasr Sauber 17 Button McLaren 18 Alonso McLaren 19 Mehri Manor 20 Stevens Manor

05:26 Romain Grosjean, piloto da Lotus, largará em 10º, depois dos comissários terem considerado que o francês efectuou uma manobra ilegal na via das boxes e terem-nos penalizado.

GP da Malásia 2015

05:20 Apesar de ter falhado a Qualificação, a Manor foi autorizada a correr este domingo. Will Stevens não chegou a sair da box devido a problemas no sistema de combustível do seu monolugar, e Roberto Mehri não conseguiu nenhum tempo dentro dos 107% do tempo-guia. Os comissários da prova autorizaram, porém, Stevens e Mehri a apresentarem-se no grid.

05:14 A Pirelli trouxe, como previamente anunciado, os seus compostos Médios e Duros, dadas as cargas colocadas pelo tempo malaio, habitualmente quente, e pelo traçado nos pneus dos monolugares (misto de curvas rápidas e rectas). Em todo o caso, o provável aparecimento de chuva poderá condicionar as opções das equipas.

05:10 Ontem, a chuva torrencial que amiúde se verifica na Malásia entrou em cena e complicou muito a sessão de qualificação. Dentro de momentos, verificaremos as últimas previsões para o traçado de Sepang, que fica 60km a sul da capital Kuala Lumpur.

GP da Malásia 2015

05:05 Com o segundo homem da Ferrari, Kimi Räikkönen, a ser traído pela chuva e arredado da Q3 (o Ice Man partirá em 11º), os Red Bull puxaram dos galões e tiveram uma boa qualificação: Ricciardo será 4º e Kvyat 5º. Outra prestação que merece destaque é o 6º posto do rookie Verstappen (Toro Rosso).

05:03 Lewis Hamilton atinge hoje o seu 150º GP. Entre os pilotos que disputaram 150 corridas, só a lenda Ayrton Senna conseguiu mais pole positions do que o piloto britânico da Mercedes.

05:00 Hoje, Lewis Hamilton partirá mais uma vez da pole position. Desta vez, porém, não terá o companheiro Nico Rosberg ao seu lado, que largará em terceiro. Quem dividirá a primeira linha com o britânico será Sebastian Vettel, o alemão de uma Ferrari claramente em recuperação.

04:58 Um dos traçados mais técnicos da F1, Sepang intercala longas rectas de alta-velocidade com curvas sinuosas e apertadas, por vezes com desnível, que tornam a pista muito desafiante. A Malásia é dos cenários mais propícios a ultrapassagens na F1, já que Sepang tem uma das pistas mais largas do campeonato.

GP da Malásia 2015

04:54 Sepang tem duas zonas de DRS, cada uma nas suas duas famosíssimas e longas rectas: a da meta e a imediatamente anterior, quase paralela, unidas pelo gancho apertado da curva 15. (imagem: formula1.com)

04:50 O Circuito Internacional de Sepang, que recebeu o primeiro GP em 1999, cont 56 voltas desde o arranque à bandeira axadrezada. São 310,408 km. Cada volta tem 5,543 km, e o record para a mais rápida dura desde 2004, assinada por Juan Pablo Montoya (Williams-BMW).

04:45 Bom dia! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Grande Circo da Fórmula 1. Hoje, acompanhamos o GP da Malásia, segunda prova do campeonato mundial. A corrida terá sinais verdes às 7h, hora de Portugal Continental.