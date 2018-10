Portugal x Sérvia (2-1)

21:49. Vitória crucial para o Portugal, três pontos que garantem à selecção lusa a primeira colocação do Grupo I de apuramento para o Euro 2016. Portugal entrou a marcar com um golo do central Ricardo Carvalho, mas a reacção sérvia, que demorou mais de 50 minutos, chegou através de um descomunal golo de Matic, na sequência de um canto. Mas Portugal reagiu bem mais depressa e em dois minutos voltou a colocar-se na frente do marcador: João Moutinho centrou, Fábio Coentrão finalizou.

Fim do jogo

90+4'. Fim do jogo, vitória crucial para Portugal.

90+1'. João Moutinho recebe cartão amarelo por falta sobre Matic.

90+1'. Cartão amarelo para o médio Djuricic, por falta sobre o castigado Moutinho.

88'. Bosingwa ganhou o lance no corredor central, a bola sobrou para Nani, cruzou...o lateral cortou para canto.

86'. Substituição na formação de Portugal: entra William Carvalho e sai Danny.

85'. Substituição na formação da Sérvia: sai Ljacic e entra Skuletic.

82'. Cartão amarelo para o recém-entrado Tosic.

78'. Substituição na formação da Sérvia: Entra Tosic e sai Tadic.

78'. Substituição na formação de Portugal: Entra Quaresma e sai Coentrão.

74'. Coentrão está queixoso e deverá sair.

68'. Portugal foi eficaz a responder e matou o ímpeto da Sérvia, grande resposta lusa.

63'. Goooolooooo de Portugal!!! Moutinho recebeu a bola e cruzou com meticulosidade para o toque final de Coentrão!!! Portugal responde logo a seguir!!!

61'. Gooooolooooo da Sérvia!!! Espectacular golaço de Matic, um pontapé acrobático que não deu chances a Rui Patrício, que brutalidade de golo!!!

61'. Canto para a Sérvia...a bola ressalta para Matic...

56'. Moutinho acaba agora de ser assistido, está, aparentemente, recuperado.

55'. Moutinho volta a estar estendido no relvado, muito queixoso: foi alvo de uma entrada duríssima de Petrovic.

53'. Cruzamento de Tadic...cabeceamento de Mitrovic...perigoso, mas a bola passa por cima da barra, cheirou a golo na baliza de Patrício.

47'. Ronaldo afasta o perigo de cabeça e permite o contra-ataque luso: o extremo foi carregado por Kolarov: cartão amarelo para o lateral do City.

46'. Bosingwa agarra Tadic perto da grande área: falta que poderá causar perigo na área lusa...quase se dava a grande penalidade.

Segundo tempo

20:35. Primeira parte positiva para Portugal: os lusos marcaram na primeira oportunidade de golo criada, através da cabeça certeira de Ricardo Carvalho, que entretanto teve de deixar a partida devido a uma lesão. Cristiano Ronaldo, muito activo, também esteve perto de marcar mas Stojkovic negou o golo ao jogador do Real. Tadic e Mitrovic têm estado pertinentes na frente de ataque mas, até agora, Patrício não precisou de efectuar uma defesa de alto nível de dificuldade.

Intervalo

45+1'. Chegamos ao intervalo, vence Portugal por 1-0, golo do central Ricardo Carvalho, que já abandonou a partida.

45'. Mais um minuto de jogo aqui na Luz.

41'. Desentendimento entre Ljacic e Coentrão: cartão amarelo para os dois.

39'. João Moutinho disparou de longe mas a bola passou por cima da barra, péssima pontaria do médio.

38'. Remate de Tiago: sem perigo, sem direcção, totalmente inofensivo.

31'. Kolarov tira o pão da boca a Coentrão...Ronaldo furou pelo interior da área e cruzou rasteiro para o colega, mas Kolarov cortou na hora certa!

29'. Cristiano Ronaldo fintou um adversário e rematou de longe mas Stojkovic defendeu com categoria! Canto para Portugal.

28'. Tadic tem gozado de espaço entre linhas: voltou a rematar com perigo...atenção a este jogador, poderá causar maior perigo.

25'. Cartão amarelo para Matic por falta sobre Cristiano Ronaldo, que ficou no chão a queixar-se do toque.

23'. Canto para a Sérvia, defeituoso cabeceamento de Nastasic, para fora, sem perigo.

17'. Substituição na formação de Portugal: Entra José Fonte e sai Ricardo Carvalho, lesionado.

16'. Pressiona a Sérvia, mal se encontrou a perder subiu no terreno e tem causado calafrios à frágil defesa portuguesa.

14. Basta colocou a bola em Tadic...este finta e remata, à vontade...a bola passa perto do poste! Canto para a Sérvia.

13'. Portugal marca logo na primeira ocasião de golo, grande começo para a selecção das Quinas, imensa festa nas bancadas da Luz.

11'. Gooooloooo de Portugal!!! Cruzamento perfeito para a área e o experiente central Ricardo Carvalho, sozinho, cabeceou para golo!!!

10'. Basta cobriu bem o espaço no contra-ataque luso mas teve de aliviar para canto devido à pressão forte de Coentrão.

5'. Nani cruza mas a defensiva corta a bola para canto.

4'. Danny remata à figura de Stojkovic após falta cobrada rapidamente, sem perigo o ataque luso.

3'. Nani desarmado por Nastasic, lançamento para a Sérvia.

1'. Segue o jogo, Portugal com a posse de bola.

Apito inicial

19:43. As duas selecções alinham no relvado da Luz, tudo a postos para que o jogo comece, excelente festa no estádio: condições ideais para uma bela partida de futebol.

19:35. Devido à suspensão do seleccionador Fernando Santos, será Ilídio Vale, adjunto do técnico, a comandar no banco de suplentes a equipa das Quinas. Eliseu e Coentrão serão os donos da faixa esquerda de Portugal. Cristiano Ronaldo será avançado e terá a companhia de Danny.

19:15. Onze titular da Sérvia: Stojkovic; Basta, Ivanovic, Nastasic e Kolarov; Petrovic e Matic; Markovic, Tadic e Ljajic; Mitrovic

19:10. Onze titular de Portugal: Rui Patrício; Bosingwa, Ricardo Carvalho, Bruno Alves e Eliseu; Nani, Tiago, João Moutinho, Coentrão; Danny e Ronaldo

18:40. «Respeitamos o adversário mas queremos ganhar. Do meu ponto de vista, a qualidade individual dos jogadores da Sérvia é muito boa. São melhor seleção do que os resultados conseguidos. A classificação não espelha o seu real valor», afirmou João Vieira Pinto, director da FPF.

18:20. Entra a armada sérvia estão estrelas de gabarito internacional como o defesa Branislav Ivanovic, do Chelsea, o defesa esquerdo do Manchester City Aleksandar Kolarov, o médio «box-to-box» Nemanja Matic, antiga estrela do Benfica e agora jogador do Chelsea, o médio de ataque Lazar Markovic (ex-Benfica e agora Liverpool) e o avançado promissor Aleksandar Mitrovic.

18:10. Pepe será a grande baixa no Portugal x Sérvia: o defesa central do Real Madrid está a contas com uma pequena lesão e deverá lugar à dupla de centrais Bruno Alves e Ricardo Carvalho, havendo uma pequena probabilidade de José Fonte figurar no onze inicial em vez do experiente defesa do Mónaco, que regressou de lesão à pouco tempo.

17:50. Onzes prováveis do Portugal x Sérvia:

17:35. Para a partida contra a Sérvia, Fernando Santos convocou a sua espinha dorsal habitual, com Cristiano Ronaldo, Nani, Rui Patrício, Tiago, João Moutinho e Fábio Coentrão como estrelas da companhia lusa, habituais titulares de Portugal; João Mário voltou a merecer a confiança do técnico, assim como André Gomes, maestro do Valência; Ventura, do Belenenses, foi uma das novidades, juntamente com o regresso de Hugo Almeida.

17:25. A Sérvia foi punida pelos graves desacatos ocorridos na partida Sérvia x Albânia, não contando esse jogo para a pontuação das duas selecções: a selecção de Nemanja Matic e companhia tem assim apenas um ponto, fruto de um empate forasteiro contra a selecção da Arménia (1-1).

17:10. Este será o terceiro jogo oficial (em âmbito de real competição) de Fernando Santos enquanto seleccionador nacional. Ainda assim, o ex-seleccionador da Grécia não poderá marcar presença neste Portugal x Sérvia devido a uma suspensão imposta pela FIFA: dois jogos de suspensão devido a incidentes no Grécia x Costa Rica do Mundial 2014.

17:00. Na terceira partida, Portugal voltou a vencer pela margem mínima, batendo a frágil Arménia com um golo solitário de Cristiano Ronaldo ao minuto 72, numa partida que mostrou uma selecção ineficaz e sem ideias para destruir a fortaleza defensiva dos albaneses. Ainda assim, Portugal leva dois jogos sem sofrer golos.

16:45. Portugal começou o caminho para o Euro 2016 da pior maneira possível: em casa, a selecção lusa entrou a perder, sendo derrotada pela Albânia por 0-1, numa partida trágica que custou o lugar de seleccionador nacional ao técnico Paulo Bento. Na segunda partida, Portugal derrotou a Dinamarca em terreno nórdico, por 0-1, golo de Cristiano Ronaldo.

16:35. Portugal conta com 6 pontos nesta fase de Qualificação para o Euro 2016, num grupo agora liderado pela Dinamarca, que tem 7 pontos mas mais um jogo que a turma portuguesa. Em caso de vitória, Portugal liderará o grupo com 9 pontos. A Sérvia apenas tem 1 ponto e partilha com a Arménia o fundo da tabela.

16:15. Portugal faz o seu primeiro jogo no ano de 2015, partida que poderá, em caso de vitória caseira, colocar Portugal na frente do Grupo I da Qualificação para o Euro 2016. Com o apoio das bancadas (espera-se casa quase cheia), a selecção lusa é favorita perante o adversário do leste da Europa.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Portugal x Sérvia, referente à quinta jornada da Qualificação para o Euro 2016 - a partida será disputada no Estádio da Luz às 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Portugal x Sérvia, e , grátis, em Vavel Portugal.