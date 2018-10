Grupo I: Portugal vence Sérvia e sobe à liderança do grupo

Mais três pontos rumo à qualificação para o Euro 2016: ontem, no palco vibrante do Estádio da Luz, a selecção lusa, comandada por Ilídio Vale, superou a barreira sérvia e ascendeu ao primeiro lugar do Grupo I. Com 9 pontos, Portugal segue agora na proa do agrupamento; a Sérvia, com apenas um ponto amealhado, vê o «destino França» cada vez mais longe.

Portugal mais rápido a responder

Portugal inaugurou o marcador por intermédio de Ricardo Carvalho, aos 11 minutos: o defesa central do Mónaco viu-se sozinho na área, sem marcação, e, de cabeça, desfeiteou o guarda-redes Stojkovic. A resposta sérvia demorou 50 minutos mas, quando chegou, abanou a Luz: Nemanja Matic, com um disparo acrobático, fez o 1-1. Pura magia.

Mas à resposta dos sérvios, os portugueses retorquiram com tremenda eficácia e prontidão: João Moutinho descobriu Fábio Coentrão (ontem a actuar a extremo esquerdo) e, com um cruzamento meticuloso, colocou a bola à disposição do jogador «merengue». Coentrão, oportuno, encostou a escassos centímetros da linha de golo - festa total nas bancadas da Luz.

Portugal rumo ao Euro 2016: Começo atribulado, presente tranquilo

Quando, em Setembro, Portugal fez-se à estrada, rumo ao Euro 2016, o cenário era bem mais atribulado que o presente: a derrota caseira frente à surpreendente Albânia chocou o país e abanou a equipa técnica até fazê-la cair; Paulo Bento saiu, chamuscado pela péssima prestação da selecção no Mundial - Fernando Santos pegou no leme luso.

A derrota em Aveiro fez soar o alarme português: estariamos novamente perante o cenário do exaustivo exercício matemático, qual país agarrado à calculadora, projectando hipóteses? Portugal fez mais três jogos e nos três jogos somou 9 pontos, efectuando um pleno que agora relaxa a turma lusa - o apuramento está bem encaminhado.