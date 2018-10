Resultados da quarta jornada da Major League Soccer

Na quarta jornada da Major League Soccer, destaque para a derrota dos campeões LA Galaxy 0-1 no campo do DC United e a derrota caseira dos New York City FC frente aos Sporting Kansas City também por 0-1, numa partida em que David Villa não pôde jogar devido a problemas físicos.

Nas restantes partidas Real Salt Lake venceu em casa por 2-1 o Toronto FC, com o tento decisivo a ser marcado nos instantes finais por Jordan Allen. Quem jogou a bom nível foi o reforço italiano Giovinco, mas, ainda assim, não conseguiu evitar a derrota da sua equipa.

Os Chicago Fire venceu por 1-0 a equipa do central emprestado pelo Benfica, Steven Vitória, os Philadelphia Union; o FC Dallas empatou em casa a zero com Seattle Sounders, assim como Houston Dynamo que recebeu os Colorado Rapids. Os Canadianos Vancouver Whitecaps continuam a fazer um bom campeonato e bateram por 2-1 Portland Timbers.

No primeiro dia de jogos, sábado, os NY Red Bulls bateram fora por 2-1 Columbus Crew, Impact Montréal e Orlando City empataram a dois com um dos golos de Orlando a ser marcado por Kaká e New England Revolution venceu em casa San Jose Earthquakes do português Paulo Renato por 2-1.

Na divisão este NY Red Bulls comanda com sete pontos, seguido por DC United com seis e New York City FC com cinco. Oeste é comandada pelo FC Dallas com dez, Vancouver Whitecaps tem nove e em terceiro SJ Earthquakes com seis.

A equipa da semana da MLS:

Guarda redes: David Ousted (Vancouver Whitecaps)

Defesa: Kofi Opare (D.C. United)

Defesa: Matt Hedges (FC Dallas)

Defesa: Ike Opara (Sporting Kansas City)

Defesa: Damien Perrinelle (New York Red Bulls)

Meio-campo: Kelyn Rowe (New England Revolution)

Meio-campo: Harry Shipp (Chicago Fire)

Meio-campo: Javier Morales (Real Salt Lake)

Meio-campo: Benny Feilhaber (Sporting Kansas City)

Meio-campo: Kaká (Orlando City SC)

Ataque: Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)

Treinada por: Jesse Marsch (New York Red Bulls)