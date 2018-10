Argentina: Messi falhará jogo com Equador

O internacional argentino Lionel Messi deverá falhar o jogo com o Equador na madrugada de Terça para Quarta-feira. O jogador não participou na partida anterior frente à selecção de El Salvador devido a problemas físicos e mais detalhadamente sente dores ao calçar as botas.

Gerardo Martino, seleccionador alviceleste, já referiu que não vai arriscar se o jogador diz que não se sente em total condições. Quem está com atenção a este problema é o Barcelona que no próximo domingo desloca-se ao campo do Celta de Vigo para um embate importante para a liga.