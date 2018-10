UEFA abre processo às selecções de Montenegro e da Rússia

A UEFA desencadeou a abertura de um processo disciplinar às federações das selecções da Rússia e de Montenegro, na sequência dos graves desacatos que colocaram termo à partida entre as duas formações, na passada Sexta-feira. A partida da Qualificação para o Euro 2016 foi precocemente encerrada aos 66 minutos.

O jogo começou por ser interrompido logo aos 13 segundos, quando, devido a um lançamento de um objecto envolto em chamas, o guarda-redes russo Igor Akinfeev teve de ser substituído e transportado para o hospital mais próximo.

Na base do processo instaurado está o uso de material pirotécnico, arremesso de objectos e a perturbação do ambiente pacífico que deve pautar a sã competitividade do desporto. Pode ler-se no comunicado da UEFA que a federação russa interpôs um recurso que será posteriormente analisado.