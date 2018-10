Transferência iminente: Benfica reuniu com agente de Mitrovic

É um namoro antigo que começou em 2013: Benfica e Aleksandar Mitrovic podem, agora, dar o nó e garantir a união há tanto pretendida; o jogador do Anderlecht é alvo preferido da equipa técnica da Luz e o Benfica está a trabalhar para assegurar que tal desejo se concretiza.

O agente do promissor avançado sérvio de 20 anos confirmou ontem que existem conversações com o Benfica para dar andamento à transferência do atleta para a Luz, tendo a direcção encarnada reunido com Nenad Jestrovic aquando do Portugal x Sérvia do passado Domingo.

«Mitrovic? Estive reunido com o Benfica», afirmou de modo lacónico o agente de Mitrovic, que revelou também a presença do pai jogador na capital portuguesa: «Estarei em Lisboa com o pai do Alexander para discutir calmamente as coisas. Com o seu nível atual, ele merece a transferência para um grande campeonato», declarou.

O Benfica está bem posicionado para garantir a contratação de Mitrovic mas conta com a concorrência declarada do Newcastle; a transferência deverá ultrapassar os 10 milhões de euros e, caso se confirme, adensará a tendência do clube da Luz para se reforçar em solo sérvio - Mitrovic poderá seguir o rumo de Matic, Markovic, Fejsa, Sulejmani e Djuricic.

Ainda assim, não é líquido que o negócio se concretize já no defeso de Verão de 2015, como atesta o agente Jestrovic: «Não está colocada de parte a hipótese de continuar no Anderlecht um ano mais, sobretudo em caso de qualificação para a Liga dos Campeões», declarou.